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Mursi'nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2019 05:22 | Son Güncelleme

Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik seçimlerle iş başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Mursi'nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!

Al Jazeera Televizyonuna konuşan Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, Mısır makamlarının babası için taziye merasimi düzenlenmesine izin vermediğini ancak Mescid-i Aksa'da kendisi için gıyabi cenaze namazı kılındığını belirtti.

Babası için tüm dünyada milyonlarca kişinin gıyabi cenaze namazı kıldığına işaret eden Abdullah, "Tarihte böyle bir olaya tanıklık edilmedi. Daha önce milyonlarca kişi hiç kimse için çıkıp gıyabi cenaze namazı kılmadı." dedi.

Abdullah, "Herkese özellikle de Sayın Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile babasına, Malezya hükümetine ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
mısır Muhammed Mursi Recep Tayyip Erdoğan

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