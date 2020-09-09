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'Mursi'nin oğlu zehirlenerek kasten öldürüldü'

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

İngiliz hukuk kuruluşu, Mursi'nin oğlunun zehirlenerek kasten öldürüldüğünü açıkladı.

'Mursi'nin oğlu zehirlenerek kasten öldürüldü'

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ailesi için danışmanlık yapan bir İngiliz hukuk kuruluşu, Mursi'nin bir yıl önce vefat eden oğlunun “ölümcül bir madde” ile zehirlenerek öldürüldüğüne dair güvenilir bilgiler edindiğini açıkladı.

Londra merkezli Guernica 37 Uluslararası Adalet Avukatlığı Ofisi, Mursi'nin en küçük oğlu Abdullah'ın birinci ölüm yıl dönümünde bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, 4 Eylül 2019’da geçirdiği kalp krizinin ardından Mısır’ın Giza şehrindeki bir hastanede 25 yaşında hayatını kaybettiği bilinen Abdullah Mursi'nin gerçek ölüm nedeni hakkında yeni bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.

Elde edilen bulguların, Abdullah'ın ölümcül bir madde enjekte edilmesinin ardından, yakındaki hastanelere nakledilmek yerine, kasıtlı olarak ölünceye kadar 20 kilometreden fazla mesafedeki bir hastaneye nakledildiğini doğruladığı belirtildi.

Açıklamada, "Devletin bazı unsurlarının yeni ortaya çıkan bu gerçeğin farkında olduğu açıktır." ifadesine yer verildi.

Mısır güvenlik kurumlarının teamüllerine göre, eski devlet başkanlarının çocuklarına koruma sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, Abdullah Mursi'ye ise bu korumanın sağlanmadığı, hatta Mursi ailesinin sık sık tehlike, tehdit ve özel hayata müdahalelerle karşılaştığı vurgulandı.

Hukuk kuruluşu, açıklamasında, hem eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin hem de oğlu Abdullah'ın ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması için Mısır yetkililerine yaptığı çağrıyı yineledi.

Dört yıla yakın bir süredir tutuklu bulunan, eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin diğer oğlu Usame Mursi'nin de derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

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