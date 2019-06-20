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Mursi'nin ölümü sonrası ABD medyası Sisi'yi bu sözlerle topa tuttu!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2019 02:25 | Son Güncelleme

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ve New York Times, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonundaki ölümü hakkında 2 makaleyi sayfalarına taşıdı.

Mursi'nin ölümü sonrası ABD medyası Sisi'yi bu sözlerle topa tuttu!

Washington Post yayın kurulu tarafından "Muhammed Mursi'nin haksız ölümü Mısır'ın ne kadar gerilediğini gösteriyor" başlıklı editoryal bir makale yayımlandı.

Mursi'nin, 6 yıldır sağlık kontrolü ve ailesi ile görüşme gibi en temel insani haklardan mahrum halde kötü şartlar altında hapisanede tutulduğuna vurgu yapılan makalede, "Mursi'nin son 6 yıl içerisinde maruz kaldığı berbat kötü muamele, bir zamanlar Orta Doğu için insan hakları konusunda politik standartlar belirleme arzusunda olan bir ülkede insan haklarının ne kadar gerilediğine dair canlı bir örnek sunuyor." yorumu yapıldı.

Makalede, Birleşmiş Milletler ile insan hakları örgütlerinin Mursi'nin ölümü için bağımsız bir soruşturma açılması çağrısı hatırlatılarak, "Muhtemelen buna ihtiyaç duyulmayacak ancak belki de (Mursi’nin) hikayesi, Mısır'ın modern tarihindeki en kötü insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Sisi rejiminin ahlaksızlığına daha fazla odaklanacak." değerlendirmesi yapıldı.

Yazıda, ABD'nin her yıl Mısır'a yaptığı 1,3 milyar dolarlık askeri yardımla bu ülkenin insan hakları konusundaki korkunç sicilinin devam etmesine katkı sağladığına da işaret edildi.

"MURSİ 67 YAŞINDA ÖLÜRKEN MÜBAREK 91 YAŞINDA SAĞ HEM DE ÖZGÜR"

New York Times gazetesinde yayımlanan, "Muhammed Mursi ses geçirmeyen bir kafeste öldü: Bu, 6 yıllık kasıtlı ve sürekli zulüm, bize Sisi'nin Mısır'ını anlatıyor" başlıklı makalede de "Mısır mahkemelerindeki sanıklar kafeslerde tutuluyor. Bu aşağılamalar kasıtlı. Mursi'nin bu şekilde küçük düşürülmesini destekleyen sessizlik de şu anda Mısır'ı yöneten askeri rejimin haydutça tavrına uygun bir yöntem." yorumuna yer verildi.

Makalenin yazarı Mona Eltahawy, "Mursi'nin seçilmesinin yolunu açan devrimden bu yana neredeyse her gün, önce öleceğini düşündüğüm eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in ölüm ilanı taslağı üzerinde çalıştım ama Mursi 67 yaşında ölürken Mübarek şimdi 91 yaşında ve hem sağ hem de özgür . İkisinin uyumsuz kaderleri, bugün Mısır'ı hasta eden pek çok hikayeyi anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Mursi'nin 6 yıl boyunca, hapishane müdürünün "içeri girenler ölmedikçe bir daha çıkamazlar" dediği yüksek güvenlikli, siyasi mahkumlar için tasarlanmış bir hapishanede tutulurken, Mübarek'in ise rahat bir askeri hastanede tutularak göstermelik şekilde yargılanmasına vurgu yapan Eltahawy, "Mevcut askeri yöneticiler, eki Hava Kuvvetleri Başkanı Mübarek'in kendilerinden biri olduğunu asla unutmadı." görüşünü paylaştı.

"MURSİ'NİN MİKROFONUNU KAPATAN GÜÇLER, ÜLKEDEKİ MİLLİ VİCDANI DA KAPATMIŞ GİBİ"

Eltahawy, Mübarek'in, Arap baharı sırasında kendisine karşı yapılan gösterilerde 900 kişinin ölümünden sorumlu tutulmadığı gibi şu an ülkenin başındaki Sisi'nin de yaptığı darbeye karşı günlerce süren gösteriler sırasında hayatını kaybedenler için hesap sorulmadığına dikkat çekildi.

Eltahawy, makalede şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar Mısır, modern Mısır tarihinde -ki tek bir günde en az 817 kişinin öldürüldüğü- en kötü kitlesel katliamının failini dikkate almadı. Mahkeme salonunda bulunan ses geçirmez kafesin içinde Mursi'nin mikrofonunu kapatan güçler, ülkedeki milli vicdanı da kapatmış gibi. Mısır'ın Batılı müttefikleri de bu ortak hafıza kaybında Sisi ile iş birliği yapıyor." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Washington Post mısır Muhammed Mursi

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