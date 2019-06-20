Mursi'nin ölümü sonrası ABD medyası Sisi'yi bu sözlerle topa tuttu!

Washington Post yayın kurulu tarafından "Muhammed Mursi'nin haksız ölümü Mısır'ın ne kadar gerilediğini gösteriyor" başlıklı editoryal bir makale yayımlandı.

Mursi'nin, 6 yıldır sağlık kontrolü ve ailesi ile görüşme gibi en temel insani haklardan mahrum halde kötü şartlar altında hapisanede tutulduğuna vurgu yapılan makalede, "Mursi'nin son 6 yıl içerisinde maruz kaldığı berbat kötü muamele, bir zamanlar Orta Doğu için insan hakları konusunda politik standartlar belirleme arzusunda olan bir ülkede insan haklarının ne kadar gerilediğine dair canlı bir örnek sunuyor." yorumu yapıldı.

Makalede, Birleşmiş Milletler ile insan hakları örgütlerinin Mursi'nin ölümü için bağımsız bir soruşturma açılması çağrısı hatırlatılarak, "Muhtemelen buna ihtiyaç duyulmayacak ancak belki de (Mursi’nin) hikayesi, Mısır'ın modern tarihindeki en kötü insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Sisi rejiminin ahlaksızlığına daha fazla odaklanacak." değerlendirmesi yapıldı.

Yazıda, ABD'nin her yıl Mısır'a yaptığı 1,3 milyar dolarlık askeri yardımla bu ülkenin insan hakları konusundaki korkunç sicilinin devam etmesine katkı sağladığına da işaret edildi.