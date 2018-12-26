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Mursi ve Mübarek ilk kez mahkemede yüzleşti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.12.2018 17:41 | Son Güncelleme

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ilk kez bugün mahkeme salonunda karşı karşıya geldi.

Mursi ve Mübarek ilk kez mahkemede yüzleşti

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı "Hapishaneler baskını" davasının bugünkü duruşmasına "tanık" olarak katıldı.

Duruşma ile ilgili yerel haber kaynaklarına yansıyan kısa görüntüde, Mübarek'in (90) oğulları Ala ve Cemal ile birlikte bastona dayanarak mahkeme salonuna girdiği görüldü.

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Darbeyle görevinden alınan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin ise cam kafesin içinde mahkeme salonunda yaşananları dikkatle izlediği gözlendi.

"Hapishaneler baskını" davasında Mursi idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.

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Tekrar yargılamanın 26 Şubat 2017'de başlanan davada aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 27 teşkilat üyesi de yargılanıyor.

(AA)

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