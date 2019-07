Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Milletin iradesine karşı darbe yapıldığını, darbelerin milli değil, gayrimilli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Darbeciler kendi halklarına karşı son derece sert ve zalim, dış dünyaya karşı da son derece yumuşak ve boyun eğer pozisyondadırlar. Aslında dış dünyada itibarları yoktur. Kendi halklarının kalbinde de itibarları yoktur. Bunları, çeşitli ülkelerin tarihlerinden de biliyoruz. Sonuçta darbeciler kaybedecek, millet kazanacaktır. Bunu her seferinde de görüyoruz. Sabırla ve birlik içinde buna karşı mücadele etmek durumundayız." diye konuştu.

"Cemal Kaşıkçı'nın öldürülüşüne de benzemektedir. Tüm devletler insanlarını korumak zorundadır ancak bazı devletler kendi elleriyle vatandaşlarını öldürmektedirler, haklarını gasbetmektedirler. Bu anlamda Mursi şehadetiyle bu gerçekleri öğretmiştir. On binlerce Mısırlı bugün işkence altında hapishanelere doldurulmuş durumdadır. Mursi şehadetiyle bu gerçeği de haykırmıştır. Şu an dünyada Müslümanların tamamı milli irade ve demokrasi arzularını dile getirmektedirler. Makaleler neşredilmekte, konferanslar düzenlenmektedir. 'Neden Müslümanlar demokrasi istememektedir?' sorusu sürekli terennüm edilmektedir. Oysa ki şimdi Mursi'nin şehadeti bu soruları soranların da gerçek yüzlerini ortaya koymaktadır. Müslümanların demokrasi içerisinde yaşanmasını arzu etmiyorlar. Biz kendi demokrasimizle, irademizle, onurumuzla, gururumuzla, kendi topraklarımızda insan hakları çerçevesinde yaşamak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman dürüst ve samimi bir şekilde Mısır davası şehitlerine sahip çıkmıştır. Bütün dünya mazlumlarına dayanışma içinde olmuştur. Mursi'nin kaybı sadece Mısır halkı ya da dünya Müslümanları için bir kayıp değildir, tüm dünya için bir hüzün sebebi, üzüntü kaynağı olmuştur."