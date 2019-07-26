HABER

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 23:27 | Son Güncelleme

Mahkeme salonunda yaşamını yitiren, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının 40. gününde anma programı düzenlendi - Programda, Mursi'nin ölümüne ve Mısır'da yaşananlara ilişkin araştırma yapmak üzere uluslararası bir komisyon kurulmasına karar verildiği duyuruldu

İSTANBUL (AA) - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, vefatının 40. gününde yad edildi.

Arap Meclisi, mahkeme salonunda hayatını kaybeden, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin vefatının 40. gününde anma töreni düzenledi.

Mursi'nin biyografisini anlatan bir filmin gösterildiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda, Mursi'nin ölümüne ve Mısır'da yaşananlara ilişkin araştırma yapmak üzere uluslararası bir komisyon kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

Programa video mesaj gönderen Arap Meclisi Başkanı Dr. Moncef Marzouki, Mursi'nin, Mısır'ın istibdattan kurtulması sonrası milli iradeye dayalı seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu kaydetti.

Mursi'nin Mısır'daki şehitlerin yürüyüşünü devam ettirdiğini dile getiren Marzouki, Mursi'nin her zaman zulme karşı durarak, adını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti.

- "Bu kahraman insanın hayatını koruyamadık"

Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur da Mursi'nin hayatını kurtarmak için yapmaları gerekenleri yapamadıklarını düşündüğünü ifade ederek, "Bu kahraman insanın hayatını koruyamadık." dedi.

Anma töreninin sadece bir taziye değil, gelecek inşası olduğunu dile getiren Nur, şöyle konuştu:

"Bütün vatanseverler, onurlu insanlar ve başta Mursi, ne yaparsak bizden razı olur, bunun cevabını aramak gerekir. Mursi'nin binlerce kişinin hayatını, özgürlüğünü korumak için yaptığı fedakarlıklara karşı bizler ne yapabiliriz? Mısır hapishanelerini dolduran insanları nasıl koruyabiliriz? Çünkü kan akmaya devam etmektedir. Gün içerisinde 2 gencimiz hayatını kaybetti. Bu zalimlerin, faşist rejimin zulüm mekanizmasından insanlarımızı nasıl kurtarabiliriz, bunun cevabını aramalıyız."

- "Mursi'nin davası, uluslararası dava haline getirilmeli"

Nur, Mursi'nin ölümüne ve Mısır'da yaşananlara ilişkin kurulması planlanan komisyona ilişkin de "Tüm Mısırlıların davasını üstelenecek bir uluslararası komisyon olmalı. Halk ve STK temsilcilerinin de burada yer alması ve katkı yapması arzusundayız. Mursi'nin ve Mısırlı tutsakların davalarını, uluslararası bir dava haline getirmek üzere güçlü bir komisyon kurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nobel Barış ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Mursi'nin ölümünün araştırılması gerektiğinin altını çizerek, uluslararası insan hakları kuruluşlara, "Herkesin kabul ettiği kuralları dünya demokrasisine yeniden bizlerin hatırlatması mı gerekiyor? Sisi rejiminin bugün hala devam ettiği işkence ve katliamları görmezden gelmeye devam mı edecekler? Suskunluğu tercih edenleri bir kez daha ifşa etmek istiyoruz." şeklinde seslendi.

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

- Mahkeme salonunda yaşamını yitiren, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının 40. gününde anma programı düzenlendi - Programda, Mursi'nin ölümüne ve Mısır'da yaşananlara ilişkin araştırma yapmak üzere uluslarar

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mursi, vefatının 40. gününde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anma mısır Muhammed Mursi vefat

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Gasp Büro Amirliği'ndeki tüm personelin görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.