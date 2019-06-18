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Mursi'nin doğduğu köyde gösteri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 19:16 | Son Güncelleme

Mursi'nin doğduğu köyde gösteri düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Yargılandığı davanın dünkü duruşması sırasında vefat eden, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin doğduğu köyde gıyabi cenaze namazının ardından gösteri düzenlendi.

Ülke dışından yayın yapan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Vatan televizyonunun haberine göre, Mursi'nin doğduğu Eş-Şarkıyye iline bağlı El-Adve köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi destekçilerinin namazın ardından gösteri düzenlediği aktarılan haberde, eyleme katılan köy sakini onlarca kişinin fotoğrafı yayınlandı.

Haberde, emniyet güçlerinin köye gelerek önlem aldığı bilgisi de yer aldı.

Söz konusu eylemin Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Mısır'da yapılan ilk gösteri olduğu belirtiliyor.

Mısır'da 6 yıl önce askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, dün yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına caususluk” olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetmişti.

Mursi’nin naaşı ölümünden bir gün sonra bugün yerel saatle 05.00’te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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gösteri mısır Muhammed Mursi

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