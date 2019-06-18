HABER

Mursi’nin köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 21:21 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu köyde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu köyde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından yapılan protestolara ise Mısır güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi.
Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu El-Adve köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra protesto gösterisi düzenlenmesi üzerine Mısır güvenlik güçleri eylemcilere müdahale etti. Yerel kaynaklar, vatandaşların böyle kapsamlı bir müdahaleyi beklemediklerini belirterek, onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı.
Protesto gösterisi düzenleyen vatandaşların Mursi’nin ölümü hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmasını talep ettikleri kaydedildi.

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Öykü Arin’in ailesinden Sağlık Bakanlığı’na çağrıÖykü Arin’in ailesinden Sağlık Bakanlığı’na çağrı
Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.