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"Mursi'nin naaşından korkuyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 09:25 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi'nin naaşından korkuyorlar" - "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi'nin naaşından korkuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, darbecileri, "en temel insanlık değerlerinin düşmanı ve insanları acımasızca öldüren bir şebeke" olarak nitelendirdi.

Mursi'nin cenazesinin ailesine teslim edilmemesine tepki gösteren Çelik, "Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi'nin naaşından korkuyorlar. Bu hep böyledir. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Ahlaki ya da siyasal hakikat asla soyut değildir. En somut, en canlı hayat gerçeğidir. Ahlaki ve siyasal hakikate bağlı olanlar, hayatın canlı tarafındadır. Dünyadan ayrıldıktan sonra da insanların hayatına haysiyetleriyle yön vermeye devam ederler. Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar. Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiş onurlu birinin naaşından korkuyorlar. Çürüyen, canlı olandan korkar."

Muhammet Mursi'nin tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldüğünü vurgulayan Çelik, dünyanın yaşananlara ve darbecilere sessiz kalmasına tepki göstererek, aynı odakların darbenin insanlık suçu olduğunu söylemek yerine, darbecilerin "demokrasiyi inşa ettiğini" ileri sürdüklerine dikkati çekti.

Demokrasiyi bir değer olarak değil, bir çıkar elde etme tekniği olarak algılayanların ikiyüzlülüğünün çıplaklaştığını belirten Çelik, "Dünyanın onurlu ve gerçekten demokrat insanları sesini şimdi yükseltmelidir. Şehit Cumhurbaşkanı Mursi onurlu hayatına uygun şekilde defnedilmelidir." ifadesini kullandı.

Çelik, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazlarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada, şehit Cumhurbaşkanı için kılınan cenaze namazları dün Kudüs'te başladı. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla milletimiz tarafından eda edilecek. Kudüs'ten İstanbul'a, Türkiye'nin ve dünyanın her yerine uzanacak. Mursi'nin naaşı ailesine teslim edilmelidir. Tüm dünya buna destek vermelidir. Mursi bu dünyada sınavını onurlu bir şekilde cesaretle ve haysiyetle verdi. Artık sınav tüm dünyanın sınavıdır. İnsanlık değerlerine sahip çıkma sınavıdır."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Muhammet Mursi

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