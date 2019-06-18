"Mursi'nin ölümü uluslararası toplumu bağımsız bir soruşturma için tetiklemeli"

NEW YORK (AA) – İSLAM DOĞRU – ABD'nin New York eyaleti Long Island Üniversitesinde öğretim görevlisi Doktor Dalia Fahmy, Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkemedeki ölümünün uluslararası toplumu bağımsız bir soruşturma başlatması için tetiklemesi gerektiğini söyledi. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler üzerine çalışan Mısırlı Fahmy, Mursi'nin ölümü ile ilgili AA’ya değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Mursi’nin ölümü için "Benim için şok ediciydi ama maalesef sürpriz değildi." diyen Fahmy, "İki yıl önce İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mursi’nin içinde bulunduğu koşulların ve tıbbi bakım eksikliğinin insanlık dışı olduğunu söylemişti. Uluslararası toplumun bildiği bu gerçeğin, Cumhurbaşkanı Mursi'nin yıllar boyunca yavaş yavaş ölmesine izin verildiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. Fahmy, seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi ile Mısır’ın halkı tarafından devrilen eski devlet başkanı Mübarek’in şartlarını karşılaştırarak, "Mübarek her zaman mahkemede bir doktor ekibine sahipti. Bir sedye ile getirildi. Cumhurbaşkanı Mursi'den çok daha farklı ve iyi bir şekilde muamele gördü. Mursi’ye hapishanede daha kötü davranıldı." dedi.

-"Mursi’nin ölümünün araştırılması için çağrı yapılmalı" Uluslararası ilişkiler uzmanı bir akademisyen olarak Mursi’nin ölümünde daha büyük diğer sorunun uluslararası toplumun tepkisizliği olduğunu vurgulayan Fahmy, "Ortada bir ülkenin cumhurbaşkanının ölümü var ve bunun uluslararası toplumu bağımsız bir soruşturma başlatması için tetiklemesi lazım." diye konuştu. Fahmy, şunları kaydetti: "Mursi, Birleşmiş Milletler'e (BM), Arap Ligi'ne, İslam İşbirliği Teşkilatı'na, Afrika Birliği Organizasyonuna üye bir ulusun lideriydi. Nasıl ki Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri öldürüldüğünde BM bunun için soruşturma başlatılmasını istediyse, bütün bu saydığım teşkilatların her biri de Mursi’nin ölümünün bağımsız bir şekilde araştırılması için çağrı yapmalı." -"Uluslararası toplumun sessizliği oldukça açıklayıcı" Uluslararası toplumun sessizliğini eleştiren Fahmy, Mursi’nin ölümü karşısında Batı’nın şu ana kadarki tavrının derin anlamları olduğunu ifade etti. Fahmy, sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası toplumun Cumhurbaşkanı Mursi’nin ölümü konusundaki sessizliği oldukça açıklayıcı. Ve bence bu sinyal, Orta Doğu’daki demokratik süreçte Uluslararası toplumun ve özellikle de Batının demokrasiye aslında ciddi bir bağlılığı olmadığını gösteriyor. Mesela, ABD ve Fransa’nın, Sisi’ye silah satışlarını arttırması Mısır halkının demokrasiye olan isteklerinin ve devriminin Batının otoriter liderleri kucaklamasıyla kaybedildiğine işaret ediyor."