Mursi'nin yargılandığı davada Mübarek dinlenecek

KAHİRE (AA) - Mısır mahkemesi, ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı "Hapishaneler Baskını" davasına, devrik lider Hüsnü Mübarek'in tanık sıfatıyla çağrılmasına karar verdi.

Mısır'daki Ahbar el-Yevm haber sitesine göre, Güney Kahire Ceza Mahkemesi, aralarında Mursi'nin bulunduğu 28 sanıklı "Hapishaneler Baskını" davasının bugünkü duruşmasında tanık olarak dinlenen, Mübarek döneminin İçişleri Bakanı Tümgeneral Habib el-Adili, "Hapishanelere yönelik baskının yabancı unsurlar tarafından desteklendiğini" ifade etti.

Mahkeme, devrik lider Mübarek'in 2 Aralık'taki duruşmada tanık sıfatıyla mahkeme salonunda bulunmasına, diğer tanıkların dinlenmesi için bir sonraki duruşmanın da 7 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.

Mübarek'in 11 Şubat 2011'de devrilmesinden bu yana ilk kez bu davanın duruşmasına tanık olarak çağrıldığı ifade edildi.

Söz konusu tanıklıkla Şubat 2011'de devrilen Mübarek, Mursi ile ilk defa yüz yüze gelmiş olacak. Mübarek'in 30 yıllık yönetiminin sona erdiği 25 Ocak Devrimi'nin ardından Mursi, ülkenin seçimle yönetime gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.