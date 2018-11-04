HABER

Mursi'ye görüş izni verilmemesine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 23:39 | Son Güncelleme

Mısır'da yargı makamları, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye görüş izni verilmesi yönündeki kararın uygulanmaması nedeniyle soruşturma başlatılması talimatı verdi

KAHİRE (AA) - Mısır'da yargı makamları, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye görüş izni verilmesi yönündeki kararın uygulanmaması nedeniyle soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Mursi'nin savunma heyetinden alınan bilgiye göre, söz konusu talimat, Kahire Ceza Mahkemesi tarafından, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması sırasında verildi.

Mahkemenin, önceki duruşmada, Mursi ile davada yargılanan diğer 23 sanığın aileleri ve savunma heyetine ziyaret izni verilmesini kararlaştırdığı ancak bunun uygulanmadığı aktarıldı.

Bugün gerçekleştirilen "Hamas adına casusluk" davasının duruşması ise 25 Kasım tarihine ertelendi.

Savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksud, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mısır makamlarının önümüzdeki günlerde Mursi ile görüşme için izin verdiğini dile getirmiş ancak görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermemişti.

Mursi'ye Temmuz 2013'teki askeri darbeyle tutuklanmasının ardından 4 kez ziyaret imkanı verilmiş oldu. Bu ziyaretlerin ilki 2013'te, ikinci ziyaret de 2017'de gerçekleşmişti.

Ülke tarihinde ilk demokratik serbest seçimlerle ilk kez işbaşına gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'de dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

PARTNERİyi koku alan yönünü daha iyi bulur!İyi koku alan yönünü daha iyi bulur!
Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!
İzmir'de 'Tartı şenliği' düzenlendiİzmir'de 'Tartı şenliği' düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahire Ceza Mahkemesi mısır Mursi

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.