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Mursi'ye sunamadığı "güven mektubu" büyükelçide hatıra kaldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde Kahire'ye büyükelçi olarak atanan AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, kanlı askeri darbe nedeniyle bu görevine başlayamadı. Mursi'ye sunulmak üzere hazırlanan güven mektubu, onun vefatıyla Yıldız'ın en değerli hatıraları arasında yerini aldı - Yıldız: - "Göreve keşke birkaç ay önce gitmiş ve başlamış olsaydım. Mısır'da görev yapamamak beni üzdü"

ALİ KEMAL AKAN - Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde Kahire'ye büyükelçi olarak atanan AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, kanlı askeri darbe nedeniyle bu görevine başlayamadı. Mursi'ye sunulmak üzere hazırlanan güven mektubu, onun vefatıyla Yıldız'ın en değerli hatıraları arasında yerini aldı.

Yıldız, AA muhabirine, Kahire'ye büyükelçi olarak atanmadan önce Saraybosna'da bu görevi yürüttüğünü anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde ziyaret ettiği Bosna Hersek'te sözlü olarak Kahire Büyükelçiliğini kendisine tebliğ ettiğini belirten Yıldız, Mısır'da bu görevi yapacak olmanın çok anlamlı ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kahire'ye atanmasının kesinleşmesinin ardından Saraybosna'da veda ziyaretlerini tamamladığını, bir taraftan Kahire'ye eşyalarını gönderdiğini, çocuklarının okul kayıtlarını yaptığını anlatan Yıldız, 7 Temmuz'da Türkiye'den yola çıkmak için biletini dahi aldığını aktardı.

Yıldız, bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den ve Başbakan Erdoğan'dan talimatlarını almak üzere randevu istediğini, bu randevu üzerine dönemin Cumhurbaşkanı Gül ile 3 Temmuz 2013'te görüştüğünü ifade etti. Yıldız, bu tarihte de Mısır'da kanlı darbenin gerçekleştiğini anımsattı.

Darbenin ardından Mısır'a gitmesinin imkansız hale geldiğini belirten Yıldız, daha önceden agreman alınmasına rağmen, darbeci hükümete ilk güven mektubu sunan ülke olmak istemediklerini ifade etti.

Saraybosna Büyükelçisi olarak atanan Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın Türkiye tarafından bu ülkeden çekilmeyerek Mısır'daki gidişatın izlenmeye başlandığını dile getiren Yıldız, darbeden 20 gün sonra ise Botsalı'nın Mısır tarafından istenmeyen kişi ilan edildiğini, kendisinin de yeniden Saraybosna'ya büyükelçi atandığını kaydetti.

"Göreve keşke birkaç ay önce gitmiş ve başlamış olsaydım. Mısır'da görev yapamamak beni üzdü." diyen Yıldız, bu yaşadığının hayatında önemli bir yer ettiğini belirtti.

- "Mursi'nin, Hamas adına casusluk yapmaktan yargılanması rahatsız edici"

Mısır mahkemelerindeki yargılamaların bu kadar acımasız olabileceğini de düşünmediklerini, 1-2 yıl içerisinde davaların sonuçlanmasının beklendiğini ancak yıllar sürdüğünü belirten Yıldız, rahatsız eden, incitici davalardan birisinin de "Cumhurbaşkanı Mursi'nin, Hamas adına casusluk yapmak" iddiasıyla yargılanması olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin İslam dünyasındaki demokratik gelişmelere, seçimlere önem veren bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldız, Cumhurbaşkanı gibi siyasi şahsiyetlerin tel örgüler arkasında yargılanmasının uzun sürmeyeceği, bunun normale döneceği kanaatinde olunduğunu hep taşıdıklarını kaydetti.

Yıldız, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyerek Mısır halkına ve ailesine de başsağlığı temennisinde bulundu.

- Güven mektubu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yazılan güven mektubunda ise şu ifadeler yer alıyor:

"Aziz ve değerli dost, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında esasen mevcut dostluk bağlarını muhafaza etmek ve daha da güçlendirmek arzusuyla Büyükelçi Ahmet Yıldız'ı Ekselansları katına Olağanüstü ve Tem Yetkili Büyükelçi olarak atamaya karar verdim.

Kendisini farklı kılan değer ve nitelikler ile bugüne kadar gösterdiği yetenek ve dirayet, adı geçenin bu yüksek görevi Ekselanslarının da güvenini kazanacak şekilde yerine getirmek için üstün gayret göstereceği hususunda bana tam güven vermektedir.

Bu inançla, kendisine hüsnü kabul göstermenizi, ayrıca gerek kendi adıma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına size ileteceği bütün hususları muteber addetmenizi, bilhassa, Ekselanslarının mutlulukları ile Mısır halkının refahı için beslediğim samimi ve dostane duygu ve dileklerimi ifade etmek amacıyla dile getireceklerinin tümüne itimat etmenizi Ekselanslarının istirham ederim."

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AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız büyükelçi güven mektubu Kahire Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi

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