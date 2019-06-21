ALİ KEMAL AKAN - Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde Kahire'ye büyükelçi olarak atanan AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, kanlı askeri darbe nedeniyle bu görevine başlayamadı. Mursi'ye sunulmak üzere hazırlanan güven mektubu, onun vefatıyla Yıldız'ın en değerli hatıraları arasında yerini aldı.

Yıldız, AA muhabirine, Kahire'ye büyükelçi olarak atanmadan önce Saraybosna'da bu görevi yürüttüğünü anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde ziyaret ettiği Bosna Hersek'te sözlü olarak Kahire Büyükelçiliğini kendisine tebliğ ettiğini belirten Yıldız, Mısır'da bu görevi yapacak olmanın çok anlamlı ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kahire'ye atanmasının kesinleşmesinin ardından Saraybosna'da veda ziyaretlerini tamamladığını, bir taraftan Kahire'ye eşyalarını gönderdiğini, çocuklarının okul kayıtlarını yaptığını anlatan Yıldız, 7 Temmuz'da Türkiye'den yola çıkmak için biletini dahi aldığını aktardı.

Yıldız, bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den ve Başbakan Erdoğan'dan talimatlarını almak üzere randevu istediğini, bu randevu üzerine dönemin Cumhurbaşkanı Gül ile 3 Temmuz 2013'te görüştüğünü ifade etti. Yıldız, bu tarihte de Mısır'da kanlı darbenin gerçekleştiğini anımsattı.