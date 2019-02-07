Mürüvvet Yaradılmış'ın öldürülmesi davasında tahliye taleplerine ret

Şengüler YEŞİL / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 9 yıl önce kaybolduktan sonra Foça'da ormanlık alanda cesedi bulunan Mürüvvet Yaradılmış'ın (55) öldürülmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar emlakçı Ömür Gür (34), onun boşandığı eşi Şermin Kalafatlı (27) ve öldürülen kadının oğlu tutuksuz sanık Okan Y.'nin (33) yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan Ömür Gür savunmasında eski eşi Şermin Kalafatlı ile ölen kadının oğlu tarafından olaya dahil edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Çiğli'de yaşayan Mürüvvet Yaradılmış, 23 Haziran 2010 tarihinde, iddiaya göre en son emlakçı Ömür Gür ile görüştükten sonra ortadan kayboldu. Cesedi 8 yıl sonra Foça'daki ormanlık alanda bulundu. Soruşturma kapsamında Mürüvvet Yaradılmış'ın en son, bir süre önce evlerini satan ve ardından da yeni bir ev satın almak için görüştüğü emlakçı Ömür Gür, onun eski eşi Şermin Kalafatlı tutuklandı. Ömür Gür ve Şermin Kalafatlı ile öldürülen kadının oğlu Okan Y. hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Ömür Gür, Şermin Kalafatlı ve tutuksuz sanık Okan Y., öldürülen kadının kızı Esra Yaradılmış ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada sanık Ömür Gür ilk kez savunma yaptı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Gür, olayın meydana geldiği tarihte eşi ve iş ortağı olan Şermin Kalafatlı ile Mürüvvet Yaradılmış'ın oğlu Okan Y. tarafından planlı olarak cinayete dahil edilmeye çalışıldığını öne sürdü. O dönemde düzenli bir hayatı ve işi olduğunu, paraya ihtiyacı bulunmadığını belirten Ömür Gür., Okan Y.'nin ev satışı için kendisine geldikten sonra evin fotoğraflarını çekmeye gittiklerinde annesi ile tanıştıklarını söyledi. Mürüvvet Yaradılmış'ın evi 30 bin TL'ye sattıktan sonra parayı aile içinde harcanmaması için kendisine verdiğini anlatan Ömür Gür, uzun süre ofiste sakladığını belirtti. Daha sonra Yaradılmış'ın eşi ve oğlunun kendisinden sürekli para istemelerinden rahatsız olduğu için geri verdiğini söyledi. Sanık Ömür Gür, "Mürüvvet Yaradılmış ile görüşüp parayı geri verdiğim gün Şermin ofise gelmemişti. Mürüvvet Hanım'ın kızıyla, adliyeye adli sicil kaydı almaya gitmişlerdi. Aynı günün akşamında rahmetlinin eşi Recep Yaradılmış ile oğlu Okan Y. ofise gelip Mürüvvet Yaradılmış'ın kaybolduğunu ve benim bilip bilmediğimi sordular. Ben de parayı verdikten sonra hiç görmediğimi söyledim. Olaydan sonra Şermin benden ayrılmak istediğini söyledi. Ben de zorluk çıkarmadım. Boşandıktan sonra şehri terk ettiğini öğrendim. Olayı Şermin'in planladığını düşünüyorum. Kıskançlıktan üzerimde baskı kurardı. Ofise gelen kadınlardan kıskanırdı. Bu yüzden aramızda tartışmalar çıkmıştı. Ben de kendisine birkaç kez vurmuştum" dedi.

OLAY YERİNDE SİNYAL VEREN TELEFON KAYITLARI VAR

Sanık avukatı ise cep telefonu aramalarını ve sinyallerini gösteren HTS kayıtlarına göre, sanık Ömür Gür adına olan hatların olay günü Foça'daki suç mahallinde sinyal verdiğinin raporlarda yer aldığını belirterek, birbirine yakın bölgelerde istasyonların sinyali atlayabileceğini ileri sürerek konuyla ilgili ayrıntılı bilirkişi raporu istediklerini söyledi. Sanık Ömür Gür de cep telefonu hatlarının şirkete ait olduğunu, Şermin ile Okan'ın da zaman zaman bu hatları kullandığını söyledi. Ömür Gür, "Cinayeti ben işlemiş olsam neden saat 17.00'de olay yerine gideyim? Okan benim güvenimi kazanmıştı, telefonun o gün onda olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık Şermin Kalafatlı ise Ömür Gür'ün ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, anlattığı her şeyin yalan olduğunu savundu. Tutuksuz sanık Okan Y. de Ömür Gür'ün ifadesini kabul etmediğini belirtti.

'ANNEMİ NASIL KATLETTİĞİNİ ANLATSIN'

Duruşmaya katılan Mürüvvet Yaradılmış'ın kızı Esra Yaradılmış, sanığın yaptığı savunmaya tepki gösterip, "Hepsi yalan. O gün annemi nasıl katlettiğini anlatsın" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye talepleri ile HTS kayıtları ile ilgili bilirkişi raporu alınması istemini reddederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Mart 2019 tarihine erteledi.

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