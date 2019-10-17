Murzioğlu: "Korkmayın, cesur olun, risk alın, girişimci olun"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin 2019-2020 Akademik Yılının ilk dersinde üniversiteli gençlere seslenen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Konfor alanınızdan çıkın, cesur olun, risk alın. Çok çalışın. Kaybetmekten korkmayın, girişimci olun. Çünkü ülkemizin size ihtiyacı var” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin 2019-2020 Akademik Yılı açılışında üniversiteli öğrencilerle bir araya gelerek, ilk ders konuşmasını gerçekleştirdi. Samsun ve Samsun Ekonomisi konulu sunum yapan Başkan Murzioğlu, üniversiteli gençlere girişimcilik üzerine de tavsiyelerde bulundu.

"İşin formülü girişimcilik"

Konuşmasında, girişimciliğin önemine değinen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Girişimcilik zenginliktir. Herkes zengin olmak ister, bu işin formülü ise girişimciliktir. Siz ne kadar zenginseniz, ben o kadar zenginim. Şehrim daha zengin, ülkem daha zengin. Zenginliğin faydası hepimize. Girişimcilik bizim için yeni bir kavram. Bugün dünyada milletlerin gücü top tüfekle uçakla değil, girişimcileriyle ölçülüyor. O zaman güç iki şeyle ölçülüyor. Girişimcilik olmayınca kalite yok, ucuzluk yok. Bakın dünyada en gelişmiş 20 ülkeye, en girişimci 20 ülke. Girişimcilik ne kadar yüksekse, o kadar zenginsin. Dünya öyle bir hale geldi ki, kendi nüfusları yetmiyor girişimci ithal ediyorlar. Bizim en büyük derdimiz işsizlik. Her yıl istihdam nüfusu 1 milyon artıyor. Devlet verebilir mi, Kim verecek bunlara iş, girişimciler verecek. İşsizliği çözmenin tek yolu girişimciliği artırmak. 1 milyon 500 bin girişimcimiz var ve toplam 15 milyon kişi bunların yanında çalışıyor. Eğer huzur istiyorsak girişimci çıkarmak zorundayız. Girişimci demek sınırlarını aşan kimse demektir. Konfor alanını dışına çıkan demektir. Eğer konfor alalında yaşamaya devam edersen girişimci olamazsın” diye konuştu.