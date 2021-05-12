Muş, Ağrı, Van ve Adıyaman'da Bayram Namazı kaçta? İşte Muş, Ağrı, Van ve Adıyaman Bayram Namazı saatleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Bayram Namazı saatleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Miladi takvime göre 13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayı, 12 Mayıs tarihinde son buluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının son gününde Müslümanlar için Bayram Namazı saatlerini paylaştı. Bayram Namazı kılmak isteyen vatandaşlar ise saatleri araştırmaya başladı. Peki Muş, Ağrı, Van ve Adıyaman’da Bayram Namazı saatleri kaçta?

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Muş için Bayram Namazı saati: 05:36 olarak açıklandı.

AĞRI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Ağrı için Bayram Namazı saati: 05:28 olarak açıklandı.

VAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Van için Bayram Namazı saati: 05:29 olarak açıklandı.

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Adıyaman için Bayram Namazı saati: 05:51 olarak açıklandı.



