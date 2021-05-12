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Muş, Ağrı, Van ve Adıyaman'da Bayram Namazı kaçta? İşte Muş, Ağrı, Van ve Adıyaman Bayram Namazı saatleri…

12.05.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 aydan daha hayırlı ay olarak adlandırılan Ramazan ayının son haftasına girerken, Bayram Namazı kılmak isteyen birçok Müslüman, namaz saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nın ilk günü için namaz saatlerini paylaştı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı Muş, Ağrı, Van ve Adıyaman için Ramazan Bayramı namaz saatleri…

Muş, Ağrı, Van ve Adıyaman'da Bayram Namazı kaçta? İşte Muş, Ağrı, Van ve Adıyaman Bayram Namazı saatleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Bayram Namazı saatleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Miladi takvime göre 13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayı, 12 Mayıs tarihinde son buluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının son gününde Müslümanlar için Bayram Namazı saatlerini paylaştı. Bayram Namazı kılmak isteyen vatandaşlar ise saatleri araştırmaya başladı. Peki Muş, Ağrı, Van ve Adıyaman’da Bayram Namazı saatleri kaçta?

muş

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Muş için Bayram Namazı saati: 05:36 olarak açıklandı.

ağrı

AĞRI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Ağrı için Bayram Namazı saati: 05:28 olarak açıklandı.

van

VAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Van için Bayram Namazı saati: 05:29 olarak açıklandı.

adıyaman

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Adıyaman için Bayram Namazı saati: 05:51 olarak açıklandı.

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