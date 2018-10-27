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Muş ekonomisine 200 milyon liralık "tatlı" katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

Türkiye'nin şeker ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Muş'ta 60 bin dönüme ekilen şeker pancarı, ülke ekonomisine 200 milyon liralık katkı sağlıyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın: - "Muş Ovası'nda 60 bin dönümlük alanda şeker pancarı ekilerek her yıl ortalama 330 bin ton civarında şeker pancarı hasadı yapılmakta. Fabrikada işlenen pancarlarla yılda 46 bin ton şeker, 80 bin ton melas ve 13 bin ton küspe elde ediliyor"

YAHYA SEZGİN - Muş'ta geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, Muş Ovası'nda yetiştirdikleri şeker pancarıyla ekonomiye önemli katkı sunuyor.

Muş Ovası'nda 3 bin 500 çiftçi tarafından 60 bin dönümde ekilen şeker pancarının hasadı tamamlandı. Tarladan toplanan pancarlar, getirildikleri şeker fabrikalarında ön temizleme işleminden geçiriliyor.

Toprak ve çamurdan arındırılan ürünler silolara alınıp kanallar vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılıyor.

Kanallarda basınçlı suyla yıkanan pancarlar, dış etmenlerden temizlenip fabrikasyon işlemlerinin ardından şeker haline getiriliyor.

- "Yılda 46 bin ton şeker üretiliyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker pancarı üretiminin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Çiftçilerin yıl boyunca ekip büyüttükleri pancarların fabrikada şekere dönüştürüldüğünü belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Muş Ovası'nda 60 bin dönümlük alanda şeker pancarı ekilerek her yıl ortalama 330 bin ton civarında şeker pancarı hasadı yapılmakta. Fabrikada işlenen pancarlarla yılda 46 bin ton şeker, 80 bin ton melas ve 13 bin ton küspe elde ediliyor. 7 kilogram pancardan ortalama bir kilogram şeker üretiliyor. Yaklaşık 3 bin 500 çiftçimiz şeker pancarı ekimi yaparak ekonomiye 200 milyon lira katkı sağladı.

Pancarın sadece çiftçilere değil, nakliyecilere, esnafa ve şeker piyasasına da katkısı var. Üretim sonucu ortaya çıkan atık madde, küspe ve melas gibi besin ve mineral değeri yüksek atıklar ise besicilere ayrı bir katkı sağlıyor."

Aydın, şeker pancarının ekonomiye olduğu kadar doğaya da faydası olduğunu, oksijen üretip havayı temizlediğini ifade etti.

- "Ülke nüfusunun yıllık yarım kilo şeker ihtiyacını karşılıyoruz"

Muş Şeker Fabrikası Müdürü Hakim Gündoğdu da şeker pancarının çiftçi ve işçilerin geçimini sağlamasının yanı sıra sektörün tarım, hayvancılık, yem, et, süt, nakliye, akaryakıt sektörü ve diğer hizmet sektörleriyle de iç içe geçmiş durumda olduğuna dikkati çekti.

Mart ayında toprakla buluşturulan tohumların çiftçiler tarafından hastalıklar ve böceklerden korunup yetiştirildiğini anlatan Gündoğdu, "Eylül ayında hasadına başladığımız pancarları fabrikamızda işleyip şekere dönüştürüyoruz. Türkiye'nin bir yıllık şeker ihtiyacı yaklaşık 2,5 milyon ton. Biz ülke nüfusunun yıllık yarım kilo şeker ihtiyacını karşılamaktayız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi fabrika katkı muş şeker pancarı

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