"Muş Ovası'nda 60 bin dönümlük alanda şeker pancarı ekilerek her yıl ortalama 330 bin ton civarında şeker pancarı hasadı yapılmakta. Fabrikada işlenen pancarlarla yılda 46 bin ton şeker, 80 bin ton melas ve 13 bin ton küspe elde ediliyor. 7 kilogram pancardan ortalama bir kilogram şeker üretiliyor. Yaklaşık 3 bin 500 çiftçimiz şeker pancarı ekimi yaparak ekonomiye 200 milyon lira katkı sağladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker pancarı üretiminin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Muş Ovası'nda 3 bin 500 çiftçi tarafından 60 bin dönümde ekilen şeker pancarının hasadı tamamlandı. Tarladan toplanan pancarlar, getirildikleri şeker fabrikalarında ön temizleme işleminden geçiriliyor.

Pancarın sadece çiftçilere değil, nakliyecilere, esnafa ve şeker piyasasına da katkısı var. Üretim sonucu ortaya çıkan atık madde, küspe ve melas gibi besin ve mineral değeri yüksek atıklar ise besicilere ayrı bir katkı sağlıyor."

Aydın, şeker pancarının ekonomiye olduğu kadar doğaya da faydası olduğunu, oksijen üretip havayı temizlediğini ifade etti.

- "Ülke nüfusunun yıllık yarım kilo şeker ihtiyacını karşılıyoruz"

Muş Şeker Fabrikası Müdürü Hakim Gündoğdu da şeker pancarının çiftçi ve işçilerin geçimini sağlamasının yanı sıra sektörün tarım, hayvancılık, yem, et, süt, nakliye, akaryakıt sektörü ve diğer hizmet sektörleriyle de iç içe geçmiş durumda olduğuna dikkati çekti.

Mart ayında toprakla buluşturulan tohumların çiftçiler tarafından hastalıklar ve böceklerden korunup yetiştirildiğini anlatan Gündoğdu, "Eylül ayında hasadına başladığımız pancarları fabrikamızda işleyip şekere dönüştürüyoruz. Türkiye'nin bir yıllık şeker ihtiyacı yaklaşık 2,5 milyon ton. Biz ülke nüfusunun yıllık yarım kilo şeker ihtiyacını karşılamaktayız." diye konuştu.

