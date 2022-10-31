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Muş içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor

31.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde inşaat çalışmalarına başlanan Muş İçme suyu Arıtma Tesisi yapım işinin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 19’a ulaştığını ifade etti.

Muş içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor

Muş ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. İçme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılanmasına fayda sağlayacak olan proje ile tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için DSİ çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İçme suyu Temini Projeleri çerçevesinde çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Muş genelinde; 1 il, 2 ilçe, 9 belde, 49 köy, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muş OSB olmak üzere toplamda 63 yerleşim yerinin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılanacağını, Arıncık regülatöründen alınacak ham suyu arıtacak 150 bin metreküp gün kapasiteli arıtma tesisi inşa edileceği ve söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan yaklaşık 421 bin kişinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak olup yılda memba suyu kalitesinde 31,089 milyon metreküp su arıtılarak Muş ilinin hizmetine sunulacaktır” dedi.

Muş Arıtma Tesisi inşa işlerinde gelinen son seviyenin durumunu açıklayan DSİ Genel Müdürü AKCA, Muş İçme suyu Arıtma Tesisi yapım işine 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde başlandığını ve şu anki fiziki gerçekleşmenin yüzde 19 mertebesinde olduğunu belirtti.

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