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Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 12:33 | Son Güncelleme

Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçen hafta kapanan Muş-Kulp kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6 metreye yükseldiği yolu açmak için olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Karayolları Muş Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta kar ve tipi nedeniyle kapanan Muş-Kulp kara yolunun ekiplerin 4 gündür iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldığını belirtti.

Sayılgan, bölgede yol genişletme ve tuzlama çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

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kar muş Muş-Kulp kara tipi yol

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