Muş lalesini ilmek ilmek halıya dokuyorlar 

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta kadınlara açılan kursta, türkü ve destanlara konu olan Muş lalesi, kursiyerler tarafından halılara ilmek ilmek işleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından, ev kadınlarına yönelik ‘halı dokuma kursu’ açıldı. İşkur tarafından desteklenen kursa yaklaşık, 30 kişi katıldı.

Kursta özellikle çeşitli lale figürlerini halılara dokuyan kadınlar bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Usta öğreticiliğini Şefika Şener’in yaptığı kursa günde 8 saat katılım sağlayarak, aldıkları eğitimler sonucunda bir birinden renkli halılar dokuyan kadınlar, ayrıca günde 30 TL destek alıyorlar. Alınan desteğin yanı sıra, kurs kapsamında sosyal faaliyetlerde de bulunurken, hazırlanan birbirinden güzel, el emeği göz nuru halılar ise yılsonu sergilerinde satışa sunuluyor. 32 yıldır meslek aşkını sürdüren ve Halı Dokuma Kursu’nun usta öğreticisi olan Şefika Şener, kursta özellikle halılara Muş lalesinin ilmek ilmek dokunulduğunu belirterek, unutulmaya yüz tutan dokuma sanatını ayakta tutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Fikriye Çağlayan, halı dokumanın çok zahmetli ve zor olduğunu söyledi. Binbir emekle halıların dokunduğunu aktaran Çağlayan, "Genelde Muş Lalesi figürünü halılara ilmek ilmek dokuyoruz. Muş denildiğinde akıllara ilk gelen laledir. Buraya geldiğimiz zaman sosyal bir hayata da atılmış oluyoruz. Günümüz burada çok güzel geçiyor" dedi.

Genç kızlardan Berfin Tunç da, kursa gelmesinin asıl amacının bu sanatın yok olması engellemek olduğunu belirtti. El emeği ürünlerin daha kıymetli olduğunu ifade eden Tunç, "Özellikle gelişmiş çağımızda ve her şeyin sanayi, her şeyin teknolojik ürünlerle üretildiği bir dönemde daha çok insan emeğinin arka planda kalmaması, aslında insan emeği ile her şeyin yapılabilmesi ve bizden sonra gelecek özellikle genç nesillere bunu aktarmak istiyoruz. Kültürümüze, kendi yöremize ait lale desenini bizden sonraki insanlara aktarabilmek benim için çok önemli. Bir turist bunu aldığında, bu hangi ülkenin, hangi milletin denildiğinde 'evet ben bunu biliyorum, daha önce görmüştüm, işte bu Türkiye’nin Muş yöresinde, ovasında çıkan bir lalenin deseni’ olarak bilinmesi güzel. İplerimiz yün ip ve kök boyalarla yapıldığı için ve eski yöntemler uygulanıyor. Bu sanatı koruyabilmek için bu emeğe değer" diye konuştu.

