HABER

Muş lalesini ilmek ilmek halıya dokuyorlar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 10:30 | Son Güncelleme

MUŞ'ta kadınlara açılan kursta, türkü ve destanlara konu olan Muş lalesi, kursiyerler tarafından halılara ilmek ilmek işleniyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından, ev kadınlarına yönelik ‘halı dokuma kursu’ açıldı.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta kadınlara açılan kursta, türkü ve destanlara konu olan Muş lalesi, kursiyerler tarafından halılara ilmek ilmek işleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından, ev kadınlarına yönelik ‘halı dokuma kursu’ açıldı. İşkur tarafından desteklenen kursa yaklaşık, 30 kişi katıldı.

Kursta özellikle çeşitli lale figürlerini halılara dokuyan kadınlar bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Usta öğreticiliğini Şefika Şener’in yaptığı kursa günde 8 saat katılım sağlayarak, aldıkları eğitimler sonucunda bir birinden renkli halılar dokuyan kadınlar, ayrıca günde 30 TL destek alıyorlar. Alınan desteğin yanı sıra, kurs kapsamında sosyal faaliyetlerde de bulunurken, hazırlanan birbirinden güzel, el emeği göz nuru halılar ise yılsonu sergilerinde satışa sunuluyor. 32 yıldır meslek aşkını sürdüren ve Halı Dokuma Kursu’nun usta öğreticisi olan Şefika Şener, kursta özellikle halılara Muş lalesinin ilmek ilmek dokunulduğunu belirterek, unutulmaya yüz tutan dokuma sanatını ayakta tutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Fikriye Çağlayan, halı dokumanın çok zahmetli ve zor olduğunu söyledi. Binbir emekle halıların dokunduğunu aktaran Çağlayan, "Genelde Muş Lalesi figürünü halılara ilmek ilmek dokuyoruz. Muş denildiğinde akıllara ilk gelen laledir. Buraya geldiğimiz zaman sosyal bir hayata da atılmış oluyoruz. Günümüz burada çok güzel geçiyor" dedi.

Genç kızlardan Berfin Tunç da, kursa gelmesinin asıl amacının bu sanatın yok olması engellemek olduğunu belirtti. El emeği ürünlerin daha kıymetli olduğunu ifade eden Tunç, "Özellikle gelişmiş çağımızda ve her şeyin sanayi, her şeyin teknolojik ürünlerle üretildiği bir dönemde daha çok insan emeğinin arka planda kalmaması, aslında insan emeği ile her şeyin yapılabilmesi ve bizden sonra gelecek özellikle genç nesillere bunu aktarmak istiyoruz. Kültürümüze, kendi yöremize ait lale desenini bizden sonraki insanlara aktarabilmek benim için çok önemli. Bir turist bunu aldığında, bu hangi ülkenin, hangi milletin denildiğinde 'evet ben bunu biliyorum, daha önce görmüştüm, işte bu Türkiye’nin Muş yöresinde, ovasında çıkan bir lalenin deseni’ olarak bilinmesi güzel. İplerimiz yün ip ve kök boyalarla yapıldığı için ve eski yöntemler uygulanıyor. Bu sanatı koruyabilmek için bu emeğe değer" diye konuştu.

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için çalışıyorHem tuvalet temizliyor hem de üniversite için çalışıyor
Dikili ve Menderes'te 79 kaçak göçmen yakalandıDikili ve Menderes'te 79 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Çanakkale Ayvacık'ta 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonu! Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur, etkileri nelerdir? Neden siyanür içerek intihar ediyorlar?

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur?

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

Son dakika! Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu: Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.