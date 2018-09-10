Muş merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Muş merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "kripto askeri mahrem yapı" mensuplarına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içinde ankesörlü telefonlarla ardışık aramayla maskelenen 'kripto askeri mahrem yapı' mensuplarına yönelik Muş merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında aktif olarak görev yapan yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştır.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."
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