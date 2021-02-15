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Muş merkezli 7 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

15.02.2021 21:43 | Son Güncelleme:
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Muş merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen çalışmalarda Muş merkezli Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır ve Denizli’de operasyon düzenlendi.

Muş merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen çalışmalarda Muş merkezli Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır ve Denizli’de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında HDP Muş İl Yönetim Kurulu üyesinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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