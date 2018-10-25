Muş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Muş merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Eş zamanlı olarak 23 Ekim'de Muş'ta 3, Hatay'da 2 ve Bingöl'de bir adreste şüphelilerin yakalanabilmesi ve suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda tabanca, 2 kurusıkı tabanca,

4 tabanca şarjörü, 19 gram kubar esrar,

av tüfeği, 66 tabanca ve 62 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, iki ara yakalama yapılmış ve bu yakalamalarda 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 2 şarjör ele geçirilmiştir."

Diğer 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

