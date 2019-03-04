Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Muş merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muş merkezli 9 ilde 70 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişilere yönelik 26 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, yasa dışı bahis oynatmakta kullanılan çok sayıda cep telefonu, para alış verişlerini gösteren çek, hesap defteri, bilgisayar ve pos cihazı, 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 2 şarjör ve 195 fişek ele geçirildiği ifade edilerek şöyle denildi:

"Ele geçirilen suç unsurlarının yapılan incelemesinde şüphelilerin yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilerek şüphelilerin tüm banka hesapları bloke edilmiş, şüphelilere 680 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklanmıştır."

