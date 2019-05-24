Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eğitim aracı hibe edildi

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, Koç Holding Otosan Anonim Şirketi tarafından eğitim aracı hibe edildi. Satış Müdürü Arda Acar, 41 ilde 71 aracın meslek liselerine teslim edeceklerini söyledi.

Koç Holding Otosan Anonim Şirketi Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Satış Müdürü Arda Acar, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin aracını Milli Eğitim Müdürü Nedim İlci'ye teslim etti. Mesleki derslerin eğitiminde kullanılacak aracın anahtarını veren Acar, 41 ilde 71 aracın okullara hibe edileceğini söyledi. Milli Eğitim Müdürü Nedim İlci, öğrencilerin yeni teknolojik araçlarla eğitim almasının önemine dikkat çekerek, şirket yöneticilerine teşekkür etti.

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