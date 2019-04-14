Muş Ovası'nda bahar, yükseklerde kış

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ Ovası, baharın gelişiyle birlikte yeşile bürünürken, 2 bin 500 rakımlı Ziyaret Dağı çevresindeki köy ve mezralarda ise kış hükmünü sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Üçevler köy grup yolunda karla mücadele çalışmaları da devam ediyor.

Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor. Baharın gelişiyle birlikte Muş Ovası yeşile büründü, hayvanlar çayır ve meralarda otlamaya başladı. Kentin güneyindeki Kızıl Ziyaret Dağı'nda ise hala kış hüküm sürüyor. 2500 metre rakımlı dağın çevresindeki köyler hala kar altında. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, 12 köy ve 22 mezranın bulunduğu Üçevler köy grup yolunda, yer yer kalınlığı 4 metreyi bulan karları temizleyerek yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor. Nisan ayının ortasına gelinmesine karşın hala kışı yaşadıklarını söyleyen köylüler, evlerinde soba yaktıklarını, hayvanlarının hala ahırda bulunduğu söyledi.

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