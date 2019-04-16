HABER

"Muş Ovası'nda çiçek açtı, biz karla mücadele ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu 2 köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor - Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk: - "Muş Ovası'nda çiçek açtı, her taraf yemyeşil, hayvanlar dışarıda, biz yüksek rakımda karla mücadele ediyoruz"

Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu 2 köy yolunu ulaşıma açmak için zorlu bir çalışma gerçekleştiriyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yaklaşık 5 aydır yolu kapalı olan yüksek rakımdaki merkeze bağlı Cevizlidere ve İnardı köylerinde çığ tehlikesine rağmen çalışma yürütüyor.

Kar kalınlığının, rotatif kar üfleme aracının boyunu aşması yüzünden ilerlemekte güçlük çeken ekipler, baharın gelmesine rağmen mücadelelerini fedakarca sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çığ ve tipi nedeniyle bölgede kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğunu söyledi.

Ekiplerin kapalı yolları açmak için gece gündüz çalıştığını anlatan Şentürk, "Muş'ta 367 köyümüz var. Üçevler bölgesinde her sene yoğun karla mücadele çalışması yapıyoruz. Muş Ovası'nda çiçek açtı, her taraf yemyeşil, hayvanlar dışarıda, biz yüksek rakımda karla mücadele ediyoruz." dedi.

İş makinesi operatörü Celal Tümer de kepçe operatörü Mehmet Taş ile köy yolunu ulaşıma açmak için çalıştıklarını ifade etti.

Yolda çok fazla kar birikintisi olduğunu vurgulayan Tümer, "Kar sertleşmiş, açmakta çok zorlanıyoruz. Günde ancak 300 metre ilerleyebiliyoruz. İnşallah birkaç güne köye ulaşırız, vatandaş köyüne gider. Derdimiz yolu açıp vatandaşa ulaşım sağlamak." diye konuştu.

Cevizlidere köyü muhtarı Seyfettin Uygur da kar ve tipi nedeniyle uzun süredir köy yolunun kapalı olduğunu anlattı.

Uygur, bölgede fedakarca çalışan ekiplere teşekkür etti.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Seramik cam bölümü öğrencileri hünerlerini sergilediSeramik cam bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi
Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdirAtatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cevizlidere köyü İnardı köyü karla mücadele muş

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

Atatürk: Çocuklar gökkuşağı gibi geleceği renklendireceklerdir

'Gözüm arkada kalmayacak!' 23 Nisan'a bir de böyle bakın

'Gözüm arkada kalmayacak!' 23 Nisan'a bir de böyle bakın

Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı! İşte 23 Nisan ve Atatürk

Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı! İşte 23 Nisan ve Atatürk

Geçmişten günümüze 23 Nisan

Geçmişten günümüze 23 Nisan

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu yıl 141 operasyonda 1608 şüpheli yakalandı

Bakanlık duyurdu! 297 örgüt çökertildi

Irak sınırına obüs sevkiyatı

Irak sınırına obüs sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.