"Muş Ovası'nda çiçek açtı, biz karla mücadele ediyoruz"

İş makinesi operatörü Celal Tümer de kepçe operatörü Mehmet Taş ile köy yolunu ulaşıma açmak için çalıştıklarını ifade etti.

Ekiplerin kapalı yolları açmak için gece gündüz çalıştığını anlatan Şentürk, "Muş'ta 367 köyümüz var. Üçevler bölgesinde her sene yoğun karla mücadele çalışması yapıyoruz. Muş Ovası'nda çiçek açtı, her taraf yemyeşil, hayvanlar dışarıda, biz yüksek rakımda karla mücadele ediyoruz." dedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çığ ve tipi nedeniyle bölgede kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğunu söyledi.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yaklaşık 5 aydır yolu kapalı olan yüksek rakımdaki merkeze bağlı Cevizlidere ve İnardı köylerinde çığ tehlikesine rağmen çalışma yürütüyor.

Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu 2 köy yolunu ulaşıma açmak için zorlu bir çalışma gerçekleştiriyor.

Yolda çok fazla kar birikintisi olduğunu vurgulayan Tümer, "Kar sertleşmiş, açmakta çok zorlanıyoruz. Günde ancak 300 metre ilerleyebiliyoruz. İnşallah birkaç güne köye ulaşırız, vatandaş köyüne gider. Derdimiz yolu açıp vatandaşa ulaşım sağlamak." diye konuştu.

Cevizlidere köyü muhtarı Seyfettin Uygur da kar ve tipi nedeniyle uzun süredir köy yolunun kapalı olduğunu anlattı.

Uygur, bölgede fedakarca çalışan ekiplere teşekkür etti.

