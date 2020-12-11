Muş polisinden uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 6 tutuklama

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 9 adrese düzenlenen eşzamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan 9 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik madde arama köpeğinin de yer aldığı operasyonda, 6 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan adli aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 13 fişek, 1 şarjör, 0,54 sentetik kannobioid (Bonzai), 0,49 gram metamfetamin, 8,59 gram eroin, 8 suboxone hap, 8 adet ecstasy hap, 14,94 gram esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanırken, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.

