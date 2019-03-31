MUŞ SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:51 | Son Güncelleme

MUŞ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 192Toplam Seçmen : 62.279Açılan Sandık : 171Açılan Sandık Oranı : % 89,06Kullanılan Oy : 46.005Geçerli Oy : 45.152Katılım Oranı : % 82,55
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİFEYAT ASYA% 31,6714.300HDPSIRRI SAKİK% 30,3113.685ŞEREFETTİN YATCİŞEREFETTİN YATCİ% 23,9710.825DİĞER% 11,475.177ALİ ZİVER ÇAKIALİ ZİVER ÇAKI% 0,79356BTPFATİH ASLAN% 0,61274SAADET PARTİSİSADIK AYDIN% 0,5226CHPTANSU SARAÇ% 0,43193DSPMÜZEYYEN OKUR% 0,1149TKPLEVENT GÖK% 0,0838VATAN PARTİSİCAZIM YILDIZ% 0,0629* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BULANIK

Açılan Sandık Oranı : % 26,53Katılım Oranı : % 78
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPADNAN TOPÇU% 50,761.527AK PARTİSELAMİ ARAL% 42,221.270İYİ PARTİFARUK ÇEBİ% 4,85146HASAN ÇELİKHASAN ÇELİK% 0,824DİĞER% 0,721SAADET PARTİSİSEYYİD ABDULBAKİ GÜVEN% 0,4313BTPSERPİL AYDIN% 0,237HASKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 79,33
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHİKMET KARAYEL% 45,742.638MHPCEMAL ORBAY% 38,042.194SAADET PARTİSİGÜVEN BAYKAL% 11,72676DPERSİN MATPAN% 4,04233HDPERSİN HERGÜL% 0,2313İYİ PARTİÇETİN ELÇİ% 0,16BBPVURAL TOKMAK% 0,095CHPNEDRET PAÇAL% 0,032KORKUT

Açılan Sandık Oranı : % 85,71Katılım Oranı : % 100
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSAMİ PEKBAY% 61,53971HDPMAŞALLAH ÇAKIR% 15,27241MHPKASIM ATAMAN% 15,02237CHPATIF DEMİRTAŞ% 5,4586DİĞER% 2,7243MALAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 97,44Katılım Oranı : % 79,01
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPERDAL ÇAKAR% 39,263.614AK PARTİCENGİZ ALTIN% 38,623.555CHPAHMET KENAN TÜRKER% 19,21.768DİĞER% 2,9267SAADET PARTİSİNİHAT TAŞER% 0,011BTPMEHMET KIVIK% 0,011VARTO

Açılan Sandık Oranı : % 86,36Katılım Oranı : % 72,92
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPÜLKÜ KARAASLAN% 48,111.858AK PARTİMUHAMET LÜTFÜ TURGUT% 27,581.065CHPNAZIM AYKAL% 16,03619DİĞER% 6,68258DOĞAN DEDEDOĞAN DEDE% 1,0139MHPSULHATTİN KARAKURT% 0,4417ABDULBARİ HANABDULBARİ HAN% 0,135BTPRIDVAN YENİHAL% 0,031

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