Muş'ta 1600 rakımda kış esareti! 60 santimetreyi buldu, evler kara gömüldü

Muş’ta 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü kar altında kaldı. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda da vatandaşlar kürek yardımıyla patika yollar açarak evlerine ulaşmaya çalışıyor.

''6 AYA YAKIN KAR ALTINDAYIZ''

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, 2 günden bu yana kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Omur, “Çatılardan düşen karlarla kapıların önünde 1 metreyi aşan kar kütleleri var. Biz kapıların önünü açarak evlere gitmeye çalışıyoruz. İş makinesinin giremediği yerleri küreklerle, ellerle açıyoruz. 6 aya yakın kar altında kalıyoruz. Köyümüz şu anda kar altında kaybolmuş durumda. Bazı yerlerde çatı ve zemin birleşmiş” dedi.

KAR YAĞIŞI ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNDÜ

Karı eğlenceye dönüştüren çocuklardan İsa Özçelik ise, “köyümüzde çok fazla kar yağıyor. Arkadaşlarımızla kar topu oynuyoruz. Bu yıl mevsimin ilk karında eğleniyoruz” diye konuştu.

(İHA)

