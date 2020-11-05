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Muş'ta açık alanlarda sigara içme yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 13:49 | Son Güncelleme

Muş'ta koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanım alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı yasaklandı. Kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri, sigara içen vatandaşları uyardı.

Muş'ta açık alanlarda sigara içme yasağı

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının, bulaşmanın yayılımını kontrol altında tutma amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca gerekli kararlar alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.

AÇIK ALANLARDA SİGARA İÇME YASAĞI

Açıklamada, “Bu bağlamda ilimizde; cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklanmıştır. Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır" denildi.

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POLİS EKİPLERİ DENETİME ÇIKTI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararından sonra polis ekipleri kent merkezinde denetime çıktı. Polis ekipleri, kamunun ortak kullanım alanlarında sigara içen vatandaşları uyararak, bilgilendirmelerde bulundu.

Alınan kararın topluma yararlı olduğunu belirten vatandaşlardan Abdulvahap Koç, herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Halkın da bu konuda duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Koç, hasta biri sigara içerse eğer yanından geçen vatandaşlarında bu hastalığı kapacağını belirtti.

Kaynak: DHA


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