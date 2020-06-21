HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muş’ta 'çekirge' istilası endişeye yol açtı

Muş’ta 'çekirge' istilası endişeye yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 12:50 | Son Güncelleme

Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, endişeye yol açtı. Kentte, özellikle yüksek yamaçlarda yol ile toprak üzerlerinde sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, korkuya neden oldu.

Yaklaşık 17 köyde görülen ve Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor. Üçevler Köy yolunda seyir halindeki araçlarıyla yolun yüzeyini kaplayan çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar, manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, yol boyu sürü halinde binlerce çekirgenin mevcut olduğunu belirtti. Sürünün ovaya inmesiyle ekili arazilerin zarar görmesinden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi.
Çekirgelerin bölgede sürü halinde olduğunu aktaran Aydın Dinçer, "Çekirgeler bölgede bir hayli çoğalmış ve Muş'a doğru yürüyor. Allah korusun çekirgeler tarlalara giderse, tarlada çayır falan bırakmaz. Zaten bu bölgede çekirgeler hiçbir şey bırakmamış" dedi.

Yetkililerin derhal konuya el atması gerektiğini vurgulayan Ramazan Yavuz ise, "Çekirgeler Muş Ovası'na doğru gidiyor. Böyle olursa çekirgeler ekinlerin hepsini mahvedecek. Buğdayları falan hepsini yiyorlar. Yetkililer derhal bunun için önlem alması lazım" diye konuştu.

Öte yandan, çekirgeler bölgedeki yaylalarda yaşam sürdürülen çadırlar ile çevresinde de gözlemlendi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Gaziantep’te Organize İşler filmini aratmayan dolandırıcılıkGaziantep’te Organize İşler filmini aratmayan dolandırıcılık
21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Günler uzar mı kısalır mı?21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Günler uzar mı kısalır mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Diğer Haberler
ABD'den tarifeli uçuşların ilk yolcuları geldi

İki buçuk ay sonra bir ilk! İstanbul'a geldiler

Gaziantep’te Organize İşler filmini aratmayan dolandırıcılık

Gaziantep’te Organize İşler filmini aratmayan dolandırıcılık

Bursa'da dehşet anları! Binanın üstüne yıldırım düştü

Binanın üstüne yıldırım düştü

Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Sebebi 'pes' dedirtti! Postacının kulağını ısırarak kopardı

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.