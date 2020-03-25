Muş'ta ele geçirildi! 1 milyon 250 bin dolara satacaklardı...

Güvenlik güçlerinin alıcı gibi irtibat kurarak yürüttüğü operasyonla satılması amaçlanan Tevrat, 5 sikke, yüzük, dedektör ve toprak küp ele geçirildi.

1 milyon 250 bin dolara satacaklardı!

Muş'ta, ellerindeki Tevrat'ı 1 milyon 250 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli, alıcı gibi davranan jandarma ekiplerince yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılarına yönelik istihbarat çalışması yapıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında tarihi olduğu değerlendirilen Tevrat'ı satmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

İl Merkez Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde şüpheli şahısların ellerinde bulundurdukları Tevrat'ı 1 milyon 250 bin dolara satmak için alıcı aradıkları bilgisini aldı.

Bunun üzerine kimliğini gizleyen kolluk görevlileri operasyon için harekete geçti.

Operasyonda, kolluk görevlileri şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçti.

Yürütülen operasyon neticesinde 3 şüpheli ile bir Tevrat ele geçirildi.