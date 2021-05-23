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  4. Muş'ta hareketli dakikalar! Ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı, polis ikna etti

Muş'ta hareketli dakikalar! Ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı, polis ikna etti

23.05.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta ekmek bıçağıyla intihara kalkışan V.G., polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren iknasıyla teslim oldu. V.G., sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Muş'ta hareketli dakikalar! Ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı, polis ikna etti

Merkez İstasyon Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda V.G., elindeki bıçakla intihara kalkıştı. Ekmek bıçağıyla kendisine zarar vermeye başlayan V.G., kimseyi yanına yaklaştırmadı. Çevredekilerin durumu haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ailevi problemler yaşadığı ileri sürülen V.G., polis ekipleri ve arkadaşlarını yanına yanaştırmayarak, eline aldığı taşları çevreye rastgele fırlatmaya başladı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 saatlik ikna çabası sonucu V.G., elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

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Muş Devlet Hastanesi’ne götürülen V.G., sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA


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İntihar Muş

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