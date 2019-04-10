Muş'ta kar 6 metreyi buldu! Aynı yol 8. kez ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, Mart ayında başladıkları yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 12 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağladığı Üçevler köy grup yolda zorlu bir mücadele veren ekipler, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgede, günde en fazla 1 kilometre ilerleyebiliyor.

3 bin kilometrelik yol ağı 8 kez ulaşıma açıldı

İş makinelerinin boyunu aşan beton gibi sertleşen karın temizlendiği yol, adeta tüneli andırıyor. İş makinesi operatörü Mehmet Taş, "Karın çok sert olması nedeniyle günde bazen 300 metre, bazen 500 metre, en fazla 1 kilometre ilerleyebiliyoruz" dedi.

​Muş'ta bu kış mevsiminin bol yağışlı geçtiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmuz Yentür, 3 bin kilometrelik yol ağının sezonda 8 kez ulaşıma açıldığını söyledi. Üçevler köy grup yolunda ise en büyük engelin sertleşen kar tabakası olduğunu bildirdi.

Yentür, "Kar beton etkisi oluşturmaktadır. Şu anda grup yol ağında bulunan İnardı, Cevizlidere köy yollarını ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Cevizlidere köyü yolunda karın özellikle yer yer fırtına ve tipi nedeniyle 6-7 metreye kadar çıkmış olduğunu gördük.Çok ciddi bir emek gerektiriyor.