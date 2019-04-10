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Muş'ta kar 6 metreyi buldu! Aynı yol 8. kez ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer kalınlığı 6 metreye ulaşan karla kaplı 12 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı yolda çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Mart ayında başladıkları yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 12 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağladığı Üçevler köy grup yolda zorlu bir mücadele veren ekipler, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgede, günde en fazla 1 kilometre ilerleyebiliyor.

3 bin kilometrelik yol ağı 8 kez ulaşıma açıldı

İş makinelerinin boyunu aşan beton gibi sertleşen karın temizlendiği yol, adeta tüneli andırıyor. İş makinesi operatörü Mehmet Taş, "Karın çok sert olması nedeniyle günde bazen 300 metre, bazen 500 metre, en fazla 1 kilometre ilerleyebiliyoruz" dedi.
​Muş'ta bu kış mevsiminin bol yağışlı geçtiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmuz Yentür, 3 bin kilometrelik yol ağının sezonda 8 kez ulaşıma açıldığını söyledi. Üçevler köy grup yolunda ise en büyük engelin sertleşen kar tabakası olduğunu bildirdi.
Yentür, "Kar beton etkisi oluşturmaktadır. Şu anda grup yol ağında bulunan İnardı, Cevizlidere köy yollarını ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Cevizlidere köyü yolunda karın özellikle yer yer fırtına ve tipi nedeniyle 6-7 metreye kadar çıkmış olduğunu gördük.Çok ciddi bir emek gerektiriyor.
İş makineleri ile önce karı yıkıyor, sonra da küçük makinelerle yolun öteki tarafına gitmeye çalışıyoruz. Zor bir çalışma ama vatandaşa hizmet etme görev ve sorumluluğumuz olması nedeniyle bunu etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek bizim görevimizdir" diye konuştu. (DHA)
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