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  4. Muş'ta uzman çavuş evinde ölü bulundu! İlk ihtimal: silahlı saldırı

Muş'ta uzman çavuş evinde ölü bulundu! İlk ihtimal: silahlı saldırı

22.11.2024 01:17
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Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Saftekin Mahallesi’nde Jandarma Uzman Çavuş Mustafa A. (24), evinde ölü bulundu. İlk bulgular, Mustafa A.’nın silahlı saldırı sonucu vurulmuş olabileceği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Muş'ta uzman çavuş evinde ölü bulundu! İlk ihtimal: silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Mustafa A.'nın cansız bedeni evinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen olay inceleme ekipleri, evde detaylı incelemelerde bulundu.

SİLAHLI SALDIRI İHTİMALİ

İlk bulgular, Mustafa A.’nın silahlı saldırı sonucu vurulmuş olabileceği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Uzman Çavuş Mustafa A.’nın nişanlı ve Nevşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Muş
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