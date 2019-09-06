HABER

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 05:10 | Son Güncelleme

Muş'ta 30 Ağustos günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuğun ise tedavisi sürüyor.

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Olay merkeze bağlı Dumlusu Köyü'nde yaşayan Aykan ailesinin evinde meydana geldi. Anne Seher Aykan ile çocukları Özlem (3), Resul (11), Elif (5) ve kuzenleri Bilal Aykan (6) rahatsızlandı. Aile, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle Muş, Van ve Elazığ devlet hastanelerine kaldırıldı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da tedavi gören Özlem Aykan dün gece hayatını kaybetti. Aykan Dumlusu köyünde toprağa verildi. Bilal Aykan'ın Elazığ Araştırma, anne Seher'in Van, diğer çocuklar Resul ve Elif'in ise Erzurum Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dumlusu Köyü'nde zehirlenmenin yaşandığı evde incelemeler yaptı. AFAD ekipleri özel giysileri giyerek evde zehirleyici, parlayıcı, patlayıcı gaz ve radyasyon ölçümü gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ailenin tükettiği gıda ve bahçedeki ürünlerden numuneler aldı.

(İHA)

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
İçki içirilen kızının velayetini aldı İçki içirilen kızının velayetini aldı
Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detayBiri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş zehirlenme şüphesi

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi

AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.