Muş'un neyi meşhur? Muş'un meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Dokuma Türk kilimleri, doğal taşlı ve gümüş işçiliği mücevherler, deri eşyalar ile Muş’tan satın alınabilen hediyelik seçeneklerinin çeşitlendiği görülür. Bu antik şehirde bölgede yetiştirilen sebzelerin de eklendiği cağ salamurası, kurutulmuş dilme fasulye, hez dolması gibi tarifler tadılabilir. Muş köftesi ve kaburga dolmasıysa şehrin en popüler et yemekleri arasındadır. Bu tarihi atmosfere sahip ile giden kişilerin uğramadan dönmedikleri rotalarsa Malazgirt Kalesi, Yağcılar Höyüğü ve Künav Mağarası olarak örneklendirilmelidir.

Muş’a özgü hediyelikler listesi

Asur kaynaklarında MÖ 13. yüzyılda oluşturulduğu görülen bir yerleşim yeri olan Muş, Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi şehirlerindendir. Bu ilde dokuma Türk kilimleri ve bakır eşyalar bulunabilir. Ayrıca şehrin yerel figürlerle bezeli olan seramik eşyaları ve hayvan desenli hatıra nesneleri de oldukça popülerdir.

Antik bir şehir olan Muş’ta talep gören hediyelikler arasında deri eşyalar da öne çıkar. Bu malzemeden yapılan terlik, elbise, sandalet, çanta, cüzdan gibi ürünler günlük yaşamda kullanılmak üzere satın alınabilir. Şehrin diğer hatıra eşyalarından biri de gümüş işçiliğinin ön plana çıktığı mücevher çeşitleridir. Ayrıca doğal taşlarla süslenen kolye, bileklik, küpe ve yüzük gibi takılar da Muş’un pasajlarını renklendiren hediyeliklerin başında gelir.

Yöresel mutfağıyla adından söz ettiren Muş, bölgede yaygın olarak bulunan gıda ürünleriyle de seyahat hatıra seçeneklerini kapsamlı kılar. Muş balı, cağ salamurası ve üzüm gibi besinler, bu şehirde rağbet gören gıdalardandır. Bununla birlikte, şehirden dönmeden önce Muş lalesi gibi bölgede yoğun olarak yetişen bitkilerin satın alınması da mümkündür.

Muş’ta tadılabilen yöresel yemekler nelerdir?

Yüzyıllardır Urartular, Pers ve Roma imparatorlukları, Selçuklular, Osmanlı gibi devletlere tanıklık eden Muş’un gastronomi alanında dikkat çeken çeşitli lezzetleri vardır. Tarım alanında da gelişmişlik gösteren ve özel otların yetiştirildiği bölgede sebze ağırlıklı tarifler yoğun olarak tüketilir. Buna ek olarak Muş mutfağının kebap, köfte, çorba ve hamur işi çeşitleri bakımından da geniş bir skalaya sahip olduğu görülür. Şehre özgü tariflerin öne çıkanları ve nasıl hazırlandığı aşağıda özetlenmiştir:

Muş köftesi hafta direği: Yağsız ve yağlı kıyma karışımı, ince bulgur, soğan, maydanoz, yumurta gibi malzemelerle hazırlanır. Yuvarlak şeklinde ve altın renginde olan köfte tereyağı dökülerek tüketilir.

Yağsız ve yağlı kıyma karışımı, ince bulgur, soğan, maydanoz, yumurta gibi malzemelerle hazırlanır. Yuvarlak şeklinde ve altın renginde olan köfte tereyağı dökülerek tüketilir. Kurutulmuş dilme fasulye: Kurutulan yeşil fasulyeler, koyun eti ve salça gibi malzemelerle birlikte pişirildikten sonra sarımsaklı yoğurtla buluşturulur.

Kurutulan yeşil fasulyeler, koyun eti ve salça gibi malzemelerle birlikte pişirildikten sonra sarımsaklı yoğurtla buluşturulur. Jağ (cağ): Yörede yetişen cağ (jağ) bitkisinin yumurta, süt, un ile karıştırılması ve kızartılması sonucunda tüketime hazır hâle getirilir. Genellikle domates gibi sebzelerle servise sunulur.

Yörede yetişen cağ (jağ) bitkisinin yumurta, süt, un ile karıştırılması ve kızartılması sonucunda tüketime hazır hâle getirilir. Genellikle domates gibi sebzelerle servise sunulur. Kaburga dolması: Koyun veya keçi kaburgasının bulgur ve baharatlarla hazırlanan bir iç harçla doldurulmasıyla hazırlanır.

Koyun veya keçi kaburgasının bulgur ve baharatlarla hazırlanan bir iç harçla doldurulmasıyla hazırlanır. Hez dolması: Kıymalı ve baharatlı bir iç harcın beyaz lahana yapraklarına doldurulmasıyla yapılan bir yemektir.

Yukarıda sıralanan popüler tariflerin yanı sıra, Muş gezilerinde çorti, domatesli lahana dolması ve cavbelek gibi yerel lezzetler de keşfedilebilir. Ayrıca Muş böreği, mırtoğe, herse ve bölgeye has kenger tarifi de şehrin rağbet gören yemekleri arasındadır. Ayran aşı, helimaşı gibi yöresel çorbalarla kak ve uçkun adı verilen mezeler de Muş mutfağında önemli yer tutar. Şehirde tadına bakılması önerilen yerel tatlı tarifiyse teter helvası olarak öne çıkar.

Muş’un mutlaka görülmesi önerilen mekanları nelerdir?

Moğol İmparatorluğu’ndan Anadolu Selçuklu Devleti’ne varan sayısız egemenliğe ev sahipliği yapan Muş, antik alanları ve ihtişamlı tarihi yapılarıyla ilgi çeker. Şehrin en popüler gezi durakları arasında Malazgirt 1071’den 2071’e Müzesi ve Yıldızlı Han yer alır. Bununla birlikte şehrin meşhur Malazgirt Kalesi de görülmesi önerilen ikonik noktalardandır.

Tarihi Murat Köprüsü ve Hamurpet (Akdoğan) Gölü, Muş’un cezbedici şehir manzarasının görülebildiği, hem tarihi hem de doğal bir atmosfere sahip olan rotalardandır. Şehre giden yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet gören diğer tarihi alanlarsa Haspet Kalesi ve Akdağmadeni Muşalikalesi olarak belirtilmelidir. Yine Geleneksel Muş Evleri, 1071 Malazgirt Zafer Anıtı ve Millet Bahçesi de şehrin kültürel dokusunu temsil eden alanlardandır.

Muş Kalesi ve Atatürk Çocuk Parkı gibi rotalara uğranabilen şehirde, daha fazla doğal ve kültürel nokta da keşfedilebilir. ŞehrinKorkut Baraj ve Haçlı (Bulanık) gölleri oldukça meşhurdur. Muş Müzesi, Müştak Baba Türbesi, Arak Kilisesi ise şehrin hem tarihi hem de kutsal değere sahip mekanları arasındadır. Yine bölgede yer alan Abdulvahap Gazi Türbesi de din turizminin Muş ilindeki önemli duraklarındandır.

Şehre giden yerli ve yabancı turistlerin Hacı Şeref ve Ulu camilerini keşfetmeleri mümkündür. Daha fazla dini mekan incelemesi yapmak isteyen gezginlerse Alaaddin Bey ve Esenlik camilerine uğrayabilir. Ayrıca Yağcılar Höyüğü, Okumuşlar Köyü Sit Alanı, Migre (Gülü) Hamamı ve Künav Mağarası gibi alanlara gidildiğinde şehrin dört bir yanında konumlanan turistik rotalar görülmüş olur.