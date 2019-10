Muş'un Varto ilçesi için korkutan deprem açıklaması

"TÜRKİYE TOPRAKLARININ YÜZDE 90'INDAN FAZLASI DEPREM BÖLGESİ"

Türkiye’nin yüzde 90’ından fazlasının birinci derece deprem bölgesinde olduğunu kaydeden Dr. Dölek, “Sadece Marmara Bölgesi değil, Türkiye topraklarının yüzde 90’ından fazlası birinci derecede, eski ifadeyle belirtirsek deprem bölgesi. Türkiye’nin çok az yerinde deprem olma riski düşüktür, ama bunun dışında kalan topraklarımızın büyük bir bölümünde, özellikle Anadolu’nun büyük bir bölümü deprem riskinin yüksek olduğu bir yerdir. Bu her an için özellikle son ivme değerleri hesaplandığı zaman her an deprem olacakmış gibi. Çünkü burada depremi meydana getiren Arap ve Avrasya levhaları hareketi devam ediyor. Bu binlerce, milyonlarca sene boyunca sürecek bir hareket. Bu aktivite devam ettiği sürece deprem riski ülkemiz için kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

"MUŞ'LA İLGİLİ ENDİŞELERİMİZİ DE ARTIRIYOR"

1966 yılında Varto’da meydana gelen depremin ardından fayın kırılmadığıyla ilgili bulgulara ulaştıklarına işaret eden Dr. Dölek, “Muş da birinci derecede Türkiye’de önemli deprem riskinin yüksek olduğu yerlerden biri. Burada son dönemde yapılan çalışmada şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Bu Muş’la ilgili endişelerimizi de artırıyor. Özellikle Varto ve çevresinde o bölgede belli bir derinlikteki fayların kırılma olasılıkları üzerine yaptığımız çalışmada; Muş, Varto ve Mercimekkale tarafından Karlıova’ya doğru enerji birikiminin yüksek olduğunu tespit etmiştik. Bunun dışında 1966 Varto depremi olarak bilinen depremle de fayın kırılmadığıyla ilgili bulgular var. Bu çalışmalar teyit edildiği takdirde fay kırılmamışsa Muş’ta, özellikle Varto’da sürenin dolduğu, buna bağlı olarak da burada riskin arttığı şeklinde bir yorum yapılabilir. Bir an önce Varto ve çevresinde depremle alakalı çalışmaların desteklenmesi gerekiyor, zeminle ilgili çalışmalara yoğunlaşması gerekiyor, bina stoklarının gözden geçirilmesi gerekiyor, afet planlarının revize edilmesi gerekiyor. Bununla alakalı yapılacak müdahale ve diğer planların hepsinin ciddi anlamda revize edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.