Muş Valisi Gündüzöz: “Malazgirt’te 4 çocuğumuz hayatını kaybetti, 1’i yoğun bakımda”
Muş Valisi Gündüzöz: “Malazgirt’te 4 çocuğumuz hayatını kaybetti, 1’i yoğun bakımda”
Muş Valisi Gündüzöz: “Malazgirt’te 4 çocuğumuz hayatını kaybetti, 1’i yoğun bakımda”
Muş Valisi Gündüzöz: “Malazgirt’te 4 çocuğumuz hayatını kaybetti, 1’i yoğun bakımda”
Muş Valisi Gündüzöz: “Malazgirt’te 4 çocuğumuz hayatını kaybetti, 1’i yoğun bakımda”
Muş Valisi Gündüzöz: “Malazgirt’te 4 çocuğumuz hayatını kaybetti, 1’i yoğun bakımda”
Muş Valisi Gündüzöz: “Malazgirt’te 4 çocuğumuz hayatını kaybetti, 1’i yoğun bakımda”
Muş Valisi Gündüzöz: “Malazgirt’te 4 çocuğumuz hayatını kaybetti, 1’i yoğun bakımda”
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