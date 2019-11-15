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Muş Valisi Gündüzöz, öğrencilerin süslediği güvenlik duvarını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:54 | Son Güncelleme

Muş'ta 35 öğrenci, geçen hafta Bölge Trafik Müdürlüğünün 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarında yaptığı resmi tamamladı - Muş Valisi İlker Gündüzöz: - "Gençliğimizin ne kadar yetenekli olduğunu ve yönlendirilirse ne kadar iyi sonuçlar doğuracağını hep birlikte görüyoruz" - Öğrencilerden Beyzanur Hamarat: - "Polislerin resimlerini ölümsüzleştirmek için buradayız. Resim çizerek vefa borcumuzu ödedik"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin şehit polislerin yanı sıra Türk bayrağı, zırhlı araçlar ve helikopter resimleriyle süslediği güvenlik duvarını inceledi.

Lisede eğitim gören 35 öğrencinin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarında geçen hafta başlattığı yağlı boya resim çalışması tamamlandı.

Öğrenciler, duvara, aralarında makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de bulunduğu şehit polisler, gaziler ile Türk bayrağı ve polislerin kullandığı zırhlı araçların resimlerini çizdi.

- "Boş duvar, anlamlı bir duvar haline geldi"

Yapılan çalışmayı inceleyen Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin çok güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi. Güvenlik duvarının çok güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi yoruldu. Tatilden sonra da fırçayı sallamaya devam edecekler. Gençliğimizin ne kadar yetenekli olduğunu, yönlendirilirlerse ne kadar iyi sonuçların ortaya çıkacağını hep birlikte görüyoruz. Öğrenci ve öğretmenler burada bir emek sarf etti. Gerçekten kentimizde bir farkındalık oluşturan duvar oldu. Düz duvar çok anlamlı ve hikayesi olan duvar haline geldi. Önemli olan bu kaynaşmayı sağlamak, Muş'umuza kalıcı bir eser bırakmaktı. 57 metre uzunluğundaki bu duvarın resim çalışması bitti. Bundan sonra Jandarmanın duvarını boyayacağız."

Öğrencilerin emeklerini ortaya koyduğunu, soğuk havada eldivenle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Gündüzöz, sağlanan birlik ve beraberliğin sürmesini diledi.

- "Vefa borcumuzu ödemek istedik"

Öğrencilerden Betül Özkan ise şehit polislerin resmini duvara çizdiklerini anlatarak "Resim çizerken çok üşüdük ama eğlenceli vakit geçirdik. Ortaya çok güzel eserler çıkardık. Bundan da çok mutluyuz." diye konuştu.

Beyzanur Hamarat ise zaman zaman üşümelerine, yorulmalarına rağmen çalışmaya devam ettiklerini kaydederek "Polislerin resimlerini ölümsüzleştirmek için buradayız. Resim çizerek vefa borcumuzu ödemek istedik." dedi.

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