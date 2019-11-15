Muş Valisi Gündüzöz, öğrencilerin süslediği güvenlik duvarını inceledi

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin şehit polislerin yanı sıra Türk bayrağı, zırhlı araçlar ve helikopter resimleriyle süslediği güvenlik duvarını inceledi.

Lisede eğitim gören 35 öğrencinin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarında geçen hafta başlattığı yağlı boya resim çalışması tamamlandı.

Öğrenciler, duvara, aralarında makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de bulunduğu şehit polisler, gaziler ile Türk bayrağı ve polislerin kullandığı zırhlı araçların resimlerini çizdi.

- "Boş duvar, anlamlı bir duvar haline geldi"

Yapılan çalışmayı inceleyen Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin çok güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi. Güvenlik duvarının çok güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi yoruldu. Tatilden sonra da fırçayı sallamaya devam edecekler. Gençliğimizin ne kadar yetenekli olduğunu, yönlendirilirlerse ne kadar iyi sonuçların ortaya çıkacağını hep birlikte görüyoruz. Öğrenci ve öğretmenler burada bir emek sarf etti. Gerçekten kentimizde bir farkındalık oluşturan duvar oldu. Düz duvar çok anlamlı ve hikayesi olan duvar haline geldi. Önemli olan bu kaynaşmayı sağlamak, Muş'umuza kalıcı bir eser bırakmaktı. 57 metre uzunluğundaki bu duvarın resim çalışması bitti. Bundan sonra Jandarmanın duvarını boyayacağız."