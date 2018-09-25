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Mus ve misk hangi hayvan türüdür? (25 Eylül Salı 12.30 Hadi ipucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 10:46 | Son Güncelleme

Mus ve misk hangi hayvan türüdür? 25 Eylül Salı saat 12.30'da yapılacak Hadi yarışması için ipucu bu soru verildi. Soruda dünyanın her yerinde yaşabilen bir hayvan türü soruluyor. Bu hayvan türüne ait olarak da mus ve misk ipucu veriliyor. Peki mus ve misk hangi hayvan türüdür? İşte detaylar...

Mus ve misk hangi hayvan türüdür? (25 Eylül Salı 12.30 Hadi ipucu)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu öğlen yani 25 Eylül Salı 12.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu yarışmada sorulacak bir soru için mus ve misk ile ilgili bir ipucu verildi. İpucunda dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen bir hayvan türü denilerek örnek olarak mus ve misk deniliyor. Peki mus ve misk hangi hayvan türüdür?

MUS VE MİSK HANGİ HAYVAN TÜRÜDÜR?

Hadi ipucunda sorulan sorunun cevabı GEYİK olacak. Mus ve Misk geyik türüdür. Geyik, geyikgiller (Latince: Cervidae) familyasında geviş getiren otobur memeli hayvanların ortak adıdır. Çift toynaklılar takımında bulunan akraba familyalardaki benzer hayvanlar da genel olarak geyik diye adlandırılmaktadır.

Geyikler Antarktika ve Avustralya dışındaki kıtalarda oldukça yaygın olarak dağılmıştır. Afrika kıtasında Kuzey bölümünde Tunus ve Cezayir'in Atlas Dağları'nda bir miktar kızıl geyik bulunmaktadır. Geyikler tundradan tropikal yağmur ormanlarına kadar çeşitli biyomlarda yaşar. Her ne kadar ormanlarla bağdaştırılsa da birçok geyik türü ekotondur yani ormanlar ve çalılıklar ile kırlık ve savanlar arasındaki geçiş bölgelerinde yaşar. Büyük geyik türlerinin çoğu tüm dünyada ılıman yaprak döken ağaç ormanlarında, dağlık karışık ibreli ağaç ormanlarında, tropikal mevsimlik/kuru ormanlarda ve savanlarda bulunur. Ormanlar içinde bazı bölgelerin kısmen ağaçlardan temizlenmesi aslında geyik popülasyonlarına yardımcı olur. Bu şekilde geyiklerin sevdiği ot tiplerinin yetişmesi için yer açılır. Yine de bu popülasyonların büyümesi ve hayatta kalması için gizlenmelerine yardımcı olacak uygun ve yeteri kadar ormanlık ve çalılık bulunması gereklidir. Orta ve Güney Amerika'nın broket ve pudusu ile Asya'nın munçağı gibi küçük geyikler ise genelde sık ormanlarda yaşar ve açık alanlarda pek görülmezler. Ayrıca yalnızca dağlarda, otlaklarda, bataklıklarda ve ıslak savanlarda ya da çöllerle sarılmış ırmak bölgelerinde yaşayan özelleşmiş geyik türleri de bulunur. Bazı geyikler kutup bölgesi çevresinde hem Kuzey Amerika hem de Avrasya'da yayılmıştır. Arktik tundra ve taygalarda yaşayan ren geyiği ile taygalar ve komşu bölgelerinde yaşayan sığın bunlara örnektir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.

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