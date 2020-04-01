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Muş ve Sivas'ta bazı köyler karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 13:51 | Son Güncelleme

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Ayrıca Muş ve Bulanık ilçesine bağlı 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Muş ve Sivas'ta bazı köyler karantinaya alındı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Zara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Tuzlagözü köyünün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylülerimizin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak üzere köye her türlü giriş çıkış yasaklanmıştır." denildi. Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı 10'a yükseldi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinin Şenbağlar, Koyulhisar ilçesinin Boyalı, Dilekli, Kurşunlu, Yağcılar, Suşehri ilçesinin Boyalıca, Gökçekaş, Yıldızeli ilçesi Üyük ve Doğanşar ilçesi Darıkol köylerinde daha önce karantina kararı alınmıştı.

MUŞ'TA 3 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Yazla ve Alagün köyleri ile Bulanık ilçesinin Yazbaşı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu köylere İstanbul ve diğer illerden gelen kişilerde Kovid-19 pozitif vaka çıkması ve bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması nedenleriyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

(AA)

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