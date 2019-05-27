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Muş yaylaları şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

MUŞ'taki yaylalar, göçerlerle dolmaya başladı.

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'taki yaylalar, göçerlerle dolmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen göçerler, yaklaşık 6 ay kalacakları yaylalara yerleşiyor.

Uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından yeşile bürünün yaylalar, göçerlerle şenlendi. Güneydoğu Anadolu'nun kavurucu sıcaklarından kaçarak Muş'un serin yaylalarında hayvancılık yapmak isteyen göçerler, çadırlarını kurmaya başladı. 6 ay süreyle yaylada ürettikleri sütlerle peynir yapacak olan göçerler, sonbaharla birlikte evlerine geri dönecek. Korkut yaylasında çadır kurmaya başlayan Ahmet Çelik, "Bu yaylada 6 ay kaldıktan sonra Siirt'e geri döneceğiz. Serin yaylalarda besleyeceğimiz hayvanlardan elde edeceğimiz sütle peynir yaparak mandıracılara satacağız" dedi.

Yayla yaşamının zor olduğunu söyleyen Leyla Çelik ise "Bu hayata alıştık ancak 6 aylık zorlu bir süreç yaşıyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkarak, hayvanları sağıyoruz. Yayladaki işlerin yanısıra gün boyu çalışmamız sürüyor. Akşam ikinci kez sağdığımız hayvanlardan aldığımız sütle peynir yapımına başlıyoruz" diye konuştu.

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