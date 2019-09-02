"Muş'a 300 milyon lira katma değer sağlayacağız"

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketine bağlı yenilenen fabrikada, bu yıl işlenecek şeker pancarıyla kente 300 milyon lira katma değer sağlanması hedefleniyor.
Şirketin genel müdürü Hakim Gündoğdu, yaptığı açıklamada, ilkbaharda olumsuz hava şartlarından dolayı istedikleri düzeyde pancar ekimi yapamadıklarını anlattı.
Bu yıl 45 bin dönüme pancar ektiklerini belirten Gündoğdu, "Bu yıl geçen yıla oranla az bir rekolte düşüklüğü olacak ama yine 30 bin ton şeker üretimi hedefliyoruz." dedi.
Fabrikada 35 milyon lira harcanarak onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığını dile getiren Gündoğdu, şöyle devam etti:
"Üreticimizin fabrikaya daha rahat pancarını teslim etmek amacıyla içerideki yollara sıcak asfalt yaptık. Yaptığımız bir milyon lira harcama ile hiç el değmeden çiftçinin firesini ve şeker varlığını tespit edecek çift eksenli bom kurduk. Yeni kurduğumuz 4 kantarla birlikte tüm kantarlarımızı revize ettik. Daha kaliteli ve daha seri, daha yüksek verim elde etmek için yeni tepirler kurarak fabrikamızı 5 kademeli yaptık. Geçen yıl günde 3 bin 800 ton pancar işlerken bu sene hedefimiz günlük yaklaşık 5 bin ton üretim yapmaktır."
Bir ay önce çiftçilerle toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Gündoğdu, "Çiftçilerimizin tüm taleplerini değerlendiriyoruz. Devletimizin vereceği pancar fiyatlarının altında olmayacak şeklinde pancarlarını satın alacağız. Bu yıl hem şeker varlığında hem de firede daha hakkaniyetli değerler yakalamaya çalışacağız." diye konuştu.
Fabrikanın 2019-2020 pancar alımına hazır olduğunu belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:
"Bu yıl yaklaşık 230-240 bin ton pancar üretebileceğimizi düşünüyoruz. Bundan yaklaşık 30 bin ton şeker, 80 bin ton küspe, 9 bin ton melas üreterek, Muş'a yaklaşık 300 milyon lira katma değer sağlayacağız. Her çiftçimize ton başına 4-5 lira nakliyede iyileştirme yaptık. Geçmiş yıllara göre 4-5 lira fazla ödeme yapacağız. Çiftçilerimizle ilişkilerimizi düzgünleştirmek için gayret gösteriyoruz."
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