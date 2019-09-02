"Muş'a 300 milyon lira katma değer sağlayacağız"

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketine bağlı yenilenen fabrikada, bu yıl işlenecek şeker pancarıyla kente 300 milyon lira katma değer sağlanması hedefleniyor.

Şirketin genel müdürü Hakim Gündoğdu, yaptığı açıklamada, ilkbaharda olumsuz hava şartlarından dolayı istedikleri düzeyde pancar ekimi yapamadıklarını anlattı.

Bu yıl 45 bin dönüme pancar ektiklerini belirten Gündoğdu, "Bu yıl geçen yıla oranla az bir rekolte düşüklüğü olacak ama yine 30 bin ton şeker üretimi hedefliyoruz." dedi.

Fabrikada 35 milyon lira harcanarak onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığını dile getiren Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Üreticimizin fabrikaya daha rahat pancarını teslim etmek amacıyla içerideki yollara sıcak asfalt yaptık. Yaptığımız bir milyon lira harcama ile hiç el değmeden çiftçinin firesini ve şeker varlığını tespit edecek çift eksenli bom kurduk. Yeni kurduğumuz 4 kantarla birlikte tüm kantarlarımızı revize ettik. Daha kaliteli ve daha seri, daha yüksek verim elde etmek için yeni tepirler kurarak fabrikamızı 5 kademeli yaptık. Geçen yıl günde 3 bin 800 ton pancar işlerken bu sene hedefimiz günlük yaklaşık 5 bin ton üretim yapmaktır."