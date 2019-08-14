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"Musa Ağacı" turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Hz.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Hz. Musa’nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Musa Ağacı, bayram tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.
Samandağ’ın Hıdırbey Mahallesinde bulunan ve yaklaşık 1507 yaşında olduğu iddia edilen çınar ağacının gövde çapı 7.5 metre, çevre genişliği ise 20 metreyi geçiyor. 20 kişi el ele tutuşarak ağacın çevresini ancak sarıyor. Ağacın içindeki dev kovuğa da 10 kişi sığabiliyor.
Halk arasındaki rivayete göre Hz. Hızır ile Hz. Musa, Samandağ’da buluştuktan sonra Hıdırbey köyü yakınında bulunan Musa Dağı’na doğru birlikte yola çıkar. Şuan Musa Ağacı olarak bilinen yere geldiklerinde Hz. Musa’nın susadığı ve oraya bastonunu bırakarak, dereden su içtiği anlatılır. Su içmelerinin ardından yola devam eden Hz. Musa, asasını unuttuğunu fark eder. Hz. Musa’nın bunun üzerine geri döndüğü ve burada asasının bugün Musa Ağacı dedikleri ağaca dönüştüğünü gördüğü rivayet edilir.
Hz. Musa’nın asasının Ab-ı Hayat (ölümsüzlük suyu) sayesinde filizlenip kök salması sayesinde büyüdüğüne inanılıyor.
Bayram tatili dolayısıyla vatandaşlar da doğal güzelliği ve heybetiyle dikkat çeken Musa Ağacı’nı görmek için akın etti.
Vatandaşlar ağacın önünde cep telefonları ya da fotoğraf makineleriyle çektikleri fotoğraflarla bu anı ölümsüzleştiriyorlar.
Musa Ağacını ziyaret eden Yaşar Araç, "Çok güzel bir yer ve şehrimizin güzide yerlerden bir tanesi burası herkese tavsiye ediyoruz gelip görmelerini" dedi.
Erhan Balcı ise, "Musa ağacını ziyaret edelim dedik ama çok kalabalık biraz giriş çıkış sorunu var ve park sorunu var. Fakat birtakım duygular bizi buraya çekiyor onun için geldik ve geziyoruz" diye konuştu.

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