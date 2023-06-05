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  4. Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Genelkurmay Başkanı olan Musa Avsever hangi görevlerde yer aldı?

Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Genelkurmay Başkanı olan Musa Avsever hangi görevlerde yer aldı?

05.06.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, MİT Başkanlığı’na İbrahim Kalın'ın atandığını duyurdu. Yeni bir açıklama yapan İletişim Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in de Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Musa Avsever hakkında merak edilen sorular sorgulanmaya başladı. Peki, Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Genelkurmay Başkanı olan Musa Avsever hangi görevlerde yer aldı?

Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Genelkurmay Başkanı olan Musa Avsever hangi görevlerde yer aldı?

Musa Aysever'in yer aldığı görevler merak ediliyor. İletişim Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi. İşte Genelkurmay Başkanı olan Musa avsever'in hayatı ve biyografisi...

MUSA AVSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Zanapa ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. Türk asker ve mevcut Genelkurmay Başkanıdır.

musa avseevr

Avsever; 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1978 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. 2003 yılına kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde karargâh ve kıta görevlerinde bulunmuştur. 2003'te tuğgeneral, 2016'da orgeneral rütbesine terfi etmiş ve 2016-2021 yılları arasında 1. Ordu komutanlığı yaptıktan sonra 2021 yılında Türk Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 5 Haziran 2023 yılında Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olması nedeniyle Genelkurmay Başkanlığına atanmıştır.

Mesude Avsever ile evli olup 2 çocuk babasıdır. Avsever, Galatasaray taraftarıdır


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