HABER

Musa, boynundaki fuların patoz takılmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 15:53 | Son Güncelleme

ORDU'da boynundaki fularını patoza kaptırınca başı makineye sıkışan Musa Taşkın Yavuz (16), yaşamını yitirdi.

Nedim KOVAN/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'da boynundaki fularını patoza kaptırınca başı makineye sıkışan Musa Taşkın Yavuz (16), yaşamını yitirdi.
​Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde Musa Taşkın Yavuz, patozla fındık ayıklayan babası Mehmet Yavuz'a yardım etmeye başladı. Bu sırada Yavuz, boynundaki fuları, patoza kaptırdı. Başı patoza sıkışan Yavuz, babası tarafından kurtarıldı. Çağırılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Musa Taşkın Yavuz, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

PARTNER'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi
İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyorİstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor
8 suçtan aranan şüpheli, silahla yakalandı8 suçtan aranan şüpheli, silahla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.