Musa, bu kez kurtarılamadı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Musa Aşkın T. (26), salı günü fenalaşınca hastaneye götürüldü. Doktorların "5 dakika daha geç gelseydin şu an hayatta olmazdın" dediği Musa Aşkın T., dün akşam saatlerinde uyuşturucudan yaşamını yitirdi.
Olay, Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Bir süredir yarı açık cezaevinde mahkum olarak yatan Musa Aşkın T., önceki gün izin alarak ailesiyle birlikte oturduğu eve geldi. Uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Tökmeci, salı günü akşam saatlerinde ailesine nefes darlığı çektiğini ve göğsünün sıkıştığını söyledi. Çağrılan sağlık ekipleri, Musa Aşkın T.'yi en yakın hastaneye götürdü. Hastanede tedavi edilen Musa Aşkın T.'ye doktorlar "5 dakika daha geç gelseydin, şu an hayatta olmazdın" dedi. Hastaneden taburcu olan Musa Aşkın T., evine geldi.
KOLTUKTAN YERE DÜŞTÜ
Dün akşam saatlerinde koltuğa uzanarak bir süre televizyon izleyen Musa Aşkın T., bir süre sonra yere düştü. Düşme sesini duyan Musa Aşkın T.'nin babası, yerde yatan oğlunun yanına koştu. Çağrılan sağlık ekipleri Musa Aşkın T.'yi yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, olayla ilgili tutanak tuttu. Musa Aşkın T.'yi annesi bu sırada, oğlunun cansız bedeninin yanında bulduğu ve çöpe attığı şırıngayı polis ekiplerine verdi. Yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Musa Aşkın T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!
Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti
Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Karayılan, Bayık ve Kalkan terörist başı Öcalan gibi Türkiye'ye getirilir mi?
Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor
OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz
10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı
İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum