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Musa, bu kez kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Musa Aşkın T.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Musa Aşkın T. (26), salı günü fenalaşınca hastaneye götürüldü. Doktorların "5 dakika daha geç gelseydin şu an hayatta olmazdın" dediği Musa Aşkın T., dün akşam saatlerinde uyuşturucudan yaşamını yitirdi.
Olay, Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Bir süredir yarı açık cezaevinde mahkum olarak yatan Musa Aşkın T., önceki gün izin alarak ailesiyle birlikte oturduğu eve geldi. Uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Tökmeci, salı günü akşam saatlerinde ailesine nefes darlığı çektiğini ve göğsünün sıkıştığını söyledi. Çağrılan sağlık ekipleri, Musa Aşkın T.'yi en yakın hastaneye götürdü. Hastanede tedavi edilen Musa Aşkın T.'ye doktorlar "5 dakika daha geç gelseydin, şu an hayatta olmazdın" dedi. Hastaneden taburcu olan Musa Aşkın T., evine geldi.
KOLTUKTAN YERE DÜŞTÜ
Dün akşam saatlerinde koltuğa uzanarak bir süre televizyon izleyen Musa Aşkın T., bir süre sonra yere düştü. Düşme sesini duyan Musa Aşkın T.'nin babası, yerde yatan oğlunun yanına koştu. Çağrılan sağlık ekipleri Musa Aşkın T.'yi yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, olayla ilgili tutanak tuttu. Musa Aşkın T.'yi annesi bu sırada, oğlunun cansız bedeninin yanında bulduğu ve çöpe attığı şırıngayı polis ekiplerine verdi. Yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Musa Aşkın T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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